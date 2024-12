Mit Eltern und Ehemann Stern auf dem Walk of Fame: Familie unterstützt Kerry Washington

Kerry Washington (l.) konnte bei ihrer Auszeichnung auf ihre Eltern und ihren Ehemann zählen. (ae/spot)

SpotOn News | 03.12.2024, 11:07 Uhr

Familientreffen auf dem Walk of Fame: Zur Verleihung ihres Sternes ist Kerry Washington von ihrem Ehemann und ihren Eltern begleitet worden. Sie posierten stolz mit der Geehrten für die Fotografen. Auch etliche Kollegen kamen zu dem feierlichen Anlass.

Die US-amerikanische Schauspielerin Kerry Washington (47) ist am Montag (2. Dezember) mit einem Stern auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame ausgezeichnet worden. Dabei erhielt sie Unterstützung von ihrer Familie und vielen Freuden und Kollegen.

Video News

"Einfach tief durchatmen und dankbar sein"

So strahlte neben der Schauspielerin ihr Ehemann Nnamdi Asomugha (43). Mit dem ehemaligen Footballspieler ist sie seit 2013 verheiratet, das Paar hat zwei Kinder. Auch ihre Eltern Valerie und Earl Washington ließen es sich nicht nehmen, stolz mit ihrer erfolgreichen Tochter zu posieren. Zudem waren neben weiteren Kollegen auch die Drehbuchautorin und Produzentin Shonda Rhimes (54) sowie ihr langjähriger Freund und Kollege Tyler Perry (55) gekommen, um sie bei diesem wichtigen Anlass zu feiern.

Kerry Washington ist unter anderem bekannt aus der Serie "Scandal" und den Quentin-Tarantino-Kinofilm "Django Unchained". Die gebürtige New Yorkerin absolvierte ein Theaterstudium an der George-Washington-Universität und wirkte ab 2000 in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mit. Anlässlich ihrer Ehrung auf dem Walk of Fame verriet sie den Rat, den sie heutzutage ihrem jüngeren Ich geben würde:

"Ich würde ihr sagen, dass sie versuchen soll, die Reise zu genießen und darauf zu vertrauen, dass am Ende alles gut wird", sagte Kerry zu "Extra". "Ich glaube, manchmal machen wir uns so viele Gedanken darüber, ob sich das Leben so entwickeln wird, wie wir es uns wünschen, aber man sollte einfach tief durchatmen und dankbar dafür sein, wo man in jedem Moment ist."

Rolle in "The Six Triple Eight"

Als nächstes ist Washington im Kriegsdrama "The Six Triple Eight" zu sehen, bei dem Tyler Perry für Drehbuch und verantwortlich war. Der Film kommt am 6. Dezember in ausgewählte US-Kinos, am 20. Dezember ist er bei Netflix abrufbar.