Stars Steve Burton heiratet Michelle Lundstrom

Bang Showbiz | 19.05.2025, 18:00 Uhr

Steve Burton hat geheiratet.

Der ‚General Hospital‘-Star und die Köchin Michelle Lundstrom gaben sich am Samstag (17. Mai) bei einer intimen orthodoxen Kirchenzeremonie vor ihrer Familie das Ja-Wort, bevor sie mit 45 Gästen bei einem Empfang am Meer im Montage Laguna Beach in Kalifornien feierten.

Steve schwärmte danach gegenüber dem ‚People‘-Magazin: „An diesem Tag geht es nicht nur um eine Zeremonie. Es ist der Beginn einer Ewigkeit mit der Liebe meines Lebens.“ Die Kinder des 54-jährigen Schauspielers, Makena (21), Jack (19) und Brooklyn (10), waren Teil der Hochzeitsfeier, ebenso wie Michelles Töchter Lilah (14) und die 10-jährige Hannah. Die Kinder der 44-jährigen Braut hatten ihr auch bei der Suche nach ihrem perfekten Hochzeitskleid geholfen, bevor sie sich für ein maßgeschneidertes trägerloses Kleid von Lee Petra Grebenau entschied. Michelle sagte: „Als ich mein Kleid anprobierte, wusste ich, dass es das Richtige war. Ich kam raus, um es meinen Mädchen zu zeigen, und sie sagten beide: ‚Das ist es, Mama!‘ Wir alle wussten es.“

Steve, der Michelle im Januar nach knapp einem Jahr Beziehung einen Heiratsantrag machte, betonte, dass es ihm „die Welt bedeutete“, seinen einzigen Sohn neben seinem besten Freund Jeremy Ross als Trauzeugen zu haben. Steve trennte sich im Juni 2022 nach über 20 Jahren Ehe von seiner ersten Frau Sheree Gustin, nachdem sie von einem anderen Mann schwanger geworden war.