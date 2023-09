Familie und Freunde verabschieden sich Steve Harwell: Smash-Mouth-Sänger hat nur noch wenige Tage zu leben

Steve Harwell, hier bei einem Auftritt 2020, soll nur noch wenige Tage zu leben haben.

SpotOn News | 04.09.2023, 09:11 Uhr

Freunde und Familie verabschieden sich von Steve Harwell. Der ehemalige Sänger von Smash Mouth liegt nach Leberversagen im Sterben. Er soll nur noch wenige Tage zu leben haben.

Steve Harwell (56) liegt im Sterben. Der ehemalige Sänger von Smash Mouth soll nur noch eine Woche zu leben haben. Dies bestätigte ein Sprecher der Band gegenüber "Entertainment Weekly". Nachdem er wegen Leberversagen in einem Krankenhaus war, ist Harwell nun zu Hause. Seine Familie und Freunde haben sich in den letzten Tagen von ihm verabschiedet.

Herzkrankheit, Gedächtnisstörung und Alkoholmissbrauch

2021 hatte Steve Harwell seine musikalische Karriere aus gesundheitlichen Gründen beendet. Zach Goode ersetzte ihn als Frontmann von Smash Mouth. Bereits 2013 wurde bei dem Sänger die Herzkrankheit Kardiomyopathie diagnostiziert. 2016 brach Steve Harwell bei einem Konzert wegen Herzproblemen zusammen und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Außerdem soll er an Wernicke-Enzephalopathie gelitten haben. Bei dieser Erkrankung des Gehirns kommt es zu Gedächtnisstörungen und Desorientierung. Bei einem Auftritt 2021 fiel Harwell durch wirres Verhalten auf, er bedrohte das Publikum. Nach diesem letzten Gig trat er als Sänger zurück.

Steve Harwell soll zudem angeblich über die Jahre mit Alkoholabhängigkeit gekämpft haben. 2001 erlitt er einen schweren Schicksalsschlag. Sein Sohn starb mit sechs Monaten an Leukämie.

Smash Mouth gründeten sich 1994. Ende der 1990er-Jahre hatte die Rockband mit "Walking in the Sun" und "All Star" ein paar Hits. Mit einer Coverversion von "I'm a Believer" waren die Kalifornier auf dem Soundtrack von "Shrek" vertreten.