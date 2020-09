Steve Martins lustiger Einfall: Trotz Maske leicht zu erkennen

13.09.2020 17:00 Uhr

Steve Martin sorgt dafür, dass er in der Öffentlichkeit trotz Maske erkannt wird. Der US-Komiker zeigt seinen lustigen Trick auf Twitter.

Der Mund-Nasen-Schutz, der seit der Corona-Pandemie zum Alltag der Menschen auf der ganzen Welt gehört, sorgt für mehr Anonymität. Für Promis durchaus ein Segen – so können sie in der Öffentlichkeit inkognito unterwegs sein. Doch US-Komiker Steve Martin (75, „Wenn Liebe so einfach wäre“) war das offenbar ein Dorn im Auge und hat sich daraus nun einen Spaß gemacht.

Auf seinem offiziellen Twitter-Account schrieb er: „Ich trage immer eine Maske, wenn ich nach draußen gehe. Aber etwas hat mich beunruhigt und verunsichert. Ich habe über das Problem nachgedacht, es in Angriff genommen und hier ist die Lösung.“ Auf dem Foto, das Martin dazu veröffentlichte, ist er mit Mund-Nasen-Schutz und dunkler Sonnenbrille zu sehen. Auf seinem Kopf trägt er zudem ein Papierschild. Darauf ist „Steve Martin“ zu lesen, mit einem Pfeil nach unten. Innerhalb der ersten 24 Stunden hat der Tweet fast eine halbe Million „Gefällt mir“-Angaben erhalten.

I always wear a mask when I go outside. But something about it was leaving me anxious and unsettled. I thought about the problem, addressed it, and here is the solution. pic.twitter.com/aUW4jHI3dX

— Steve Martin (@SteveMartinToGo) September 12, 2020