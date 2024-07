Stars Stevie Nicks: Mit mysteriöser Krankheit in die Klinik

Bang Showbiz | 26.07.2024, 10:00 Uhr

Stevie Nicks wurde mitten in der Nacht ins Krankenhaus gebracht, nachdem sie sich eine mysteriöse Infektion zugezogen hatte.

Die 76-jährige Fleetwood Mac-Ikone übernachtete vor ihrem Auftritt in Glasgow am 6. Juli in einem „fabelhaften Schloss“ in Schottland, aber sie zog sich in letzter Minute aus der Show zurück und erklärte, dass sie an ihrem Bein operiert werden müsse. Jetzt hat die Musikerin enthüllt, dass sie tatsächlich schwer an einer Infektion erkrankt war und von ihrem Butler ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Während ihres nachgeholten Auftritts im OVO Hydro in Glasgow am Mittwoch (24. Juli) erklärte Stevie dem Publikum die Absage. In einem Video von dem Auftritt, das auf YouTube gepostet wurde, erzählte sie dem Publikum: „Als ich hier ankam, war ich einfach so aufgeregt, in Glasgow zu sein. Und dann weiß ich nicht, was passiert ist. Ich habe einfach diese seltsame Infektion bekommen, und es ist einfach verrückt geworden. Und ich wohnte in diesem fabelhaften Schloss … Wir kommen Tage früher hierher, weil wir ein paar Tage vor dem Auftritt hier sein wollen, und ich habe schließlich nur meine Assistentin angeschaut – es war zwei Uhr morgens – und ich sagte: ‚Ich glaube, wir müssen in die Notaufnahme.‘ Und sie schaute mich an und ich sagte: ‚Ich mache keine Witze! Ich glaube, wir müssen ins Krankenhaus.‘“

Stevie enthüllte weiter, dass ihr Butler sie mitten in der Nacht ins Krankenhaus gefahren habe. Sie fügte hinzu: „Und so warf uns unser Butler – dieser wundervolle Mann, er hieß Simian – in seine BMW-Limousine, die so toll war, und los rasten wir durch die Nacht ins Krankenhaus. Und ich war zwei Tage dort. Sie ließen mich zurück ins Schloss und wir sagten diese Show ab und ich habe die ganze Zeit gekämpft, diese ganze Tour, gegen das, was hier angefangen hat, und ich wäre verdammt, wenn ich nicht hierher zurückkommen würde.“

Stevie sagte nicht nur ihre Show in Glasgow ab, sondern auch einen Auftritt in der Co-Op Live Arena in Manchester. Die Touränderungen wurden auf das Problem mit ihrem Bein zurückgeführt, das eine Operation erforderte. In einer Erklärung, die zuvor auf X veröffentlicht wurde, hieß es: „Aufgrund einer kürzlichen Beinverletzung, die einen kleinen chirurgischen Eingriff erfordert, der einige Tage Erholungszeit benötigt, wurden die geplanten Auftritte von Stevie Nicks in Glasgow am Samstag, den 6. Juli, und Manchester am Dienstag, den 9. Juli verschoben.“ Stevie spielte die neu geplante Show in Manchester am 16. Juli.