Musik Stevie Wonder: Headliner beim American Express presents BST Hyde Park 2025-Musikfestival

Stevie Wonder ist der letzte bestätigte Headliner für das American Express presents BST Hyde Park 2025-Musikfestival.

Die Motown-Legende, zu deren zeitlosen Klassikern ‚Superstition‘, ‚Isn’t She Lovely‘ und ‚I Just Called to Say I Love You‘ gehören, wird am Samstag, den 12. Juli, im Rahmen seiner ‚LOVE, LIGHT + SONG UK 2025‘-Konzertreihe das Bühnenprogramm im Londoner Hyde Park anführen.

Wonder wird im Rahmen seiner Tournee durch Großbritannien im Juli zudem beim TK Maxx Presents Lytham Festival, beim Co-op Live in Manchester, in der Utilita Arena in Birmingham und in den Blackweir Fields in Cardiff auftreten. Der allgemeine Vorverkauf der Tickets für BST Hyde Park startet am Freitag, den 21. März. Der Amex-Vorverkauf wird am 17. März beginnen und endet am 19. März. Die 74-jährige Musik-Ikone tritt zum dritten Mal als Headliner auf der Great Oak Stage auf, nachdem er bereits zuvor 2016 und 2019 beim BST-Musikfestival zu sehen war. Und auch Neil Young und The Chrome Hearts wurden vor Kurzem als Headliner für das Event für den 11. Juli bestätigt. Unterstützung bekommen die Musiker von den legendären Künstlern Yusuf/Cat Stevens und Van Morrison. Bei dem Festival werden zudem Stars wie Olivia Rodrigo (27. Juni), Zach Bryan (28. und 29. Juni), Noah Kahan (4. Juli), Sabrina Carpenter (5. und 6. Juli) und Jeff Lynnes ELO (13. Juli) auf der Bühne zu sehen sein. Tickets und weitere Informationen sind über ‚www.bst-hydepark.com‘ zu finden.