Statement bei Instagram Stiefsohn seiner ehemaligen Nanny ist tot: William ist „schockiert“

Prinz William ist traurig über den Tod von Ed Pettifer. (jom/spot)

SpotOn News | 04.01.2025, 17:00 Uhr

Prinz William hat sich zum Tod von Edward Pettifer geäußert. Der Stiefsohn seines ehemaligen Kindermädchens kam beim Anschlag in New Orleans ums Leben. Der Royal zeigt sich "schockiert und traurig" über den Trauerfall.

Prinz William (42) und Ehefrau Prinzessin Kate (42) haben ein gemeinsames Statement zum Tod von Edward Pettifer veröffentlicht. Der Brite, der aus dem Londoner Stadtteil Chelsea stammte, gehört zu den Todesopfern des Attentats in New Orleans, Louisiana. Mindestens 14 Menschen starben bei dem Anschlag in der Silvesternacht. "The Daily Telegraph" berichtete, dass Pettifers Stiefmutter Alexandra Pettifer, auch bekannt als Tiggy Legge-Bourke (59), zwischen 1993 und 1999 das Kindermädchen von Prinz William (42) und Prinz Harry (40) war.

Video News

"Catherine und ich sind schockiert und traurig über den tragischen Tod von Ed Pettifer", heißt es in dem Statement der Royals. "Unsere Gedanken und Gebete sind bei der Familie Pettifer und all den unschuldigen Menschen, die auf tragische Weise von diesem entsetzlichen Anschlag betroffen sind."

Wie "Sky News" zuvor berichtete, sollen König Charles III. (76) und sein Sohn Prinz William auf offiziellem Wege über den Tod des 31-jährigen Edward Pettifer informiert worden sein. Der Monarch soll seine tiefe Trauer zum Ausdruck gebracht und der Familie sein persönliches Beileid ausgesprochen haben. Laut BBC wurde Prinz Harry ebenfalls informiert, er wird sich jedoch nicht öffentlich äußern.

Trauer um "Sohn, Bruder, Enkel, Neffe und Freund"

Ed Pettifers Angehörige hatten ebenfalls ein Statement veröffentlicht. "Er war ein wunderbarer Sohn, Bruder, Enkel, Neffe und ein Freund für so viele", hieß es darin. "Wir werden ihn alle schrecklich vermissen." Die Gedanken der Familie seien bei den anderen Familien, "die durch diesen schrecklichen Anschlag ihre Familienmitglieder verloren haben. Wir bitten darum, dass wir den Verlust von Ed als Familie in Ruhe betrauern können."