Mitte Juli verstarb die Stieftochter von Guns-N'-Roses-Gitarrist Slash (59) mit nur 25 Jahren. Der Musiker unterbrach daraufhin seine laufende Tour. Jetzt ist bekannt, woran Lucy-Bleu Knight, die Tochter seiner Partnerin Meegan Hodges, gestorben ist.

Laut dem britischen "Mirror" stuft der Gerichtsmediziner von Los Angeles County den Tod der 25-Jährigen in einem am Donnerstag (29. August) veröffentlichten Bericht als Suizid ein. Die Beamten gaben demnach an, Lucy-Bleu Knight am 19. Juli bei einem sogenannten "welfare check" an einer Privatadresse nicht mehr ansprechbar aufgefunden zu haben. Sie sei um 15 Uhr Ortszeit für tot erklärt worden.

"Mein Herz ist für immer gebrochen"

Slash, der bürgerlich Saul Hudson heißt, teilte die traurige Nachricht des Todes seiner Stieftochter am 22. Juli in einem Statement auf Instagram mit. Darin schrieb er lediglich, dass sie "friedlich" gestorben sein soll. "Lucy-Bleu war eine unglaublich talentierte Künstlerin, eine leidenschaftliche Träumerin und ein charmantes, liebenswertes und zartes Wesen", so Slash weiter. Er bat um Privatsphäre für die Familie und darum, dass "Spekulationen in den sozialen Medien auf ein Minimum beschränkt" werden.

Wenige Tage später teilte Slash in einem weiteren Post ein Selfie seiner Stieftochter mit seinen 4,3 Millionen Followerinnen und Followern und schrieb: "Mein Herz ist für immer gebrochen. Ich werde nie aufhören, dich zu vermissen und mich daran zu erinnern, was für ein Leuchtfeuer des Glücks, des Lachens, der Kreativität und der Schönheit du immer warst und immer noch bist." Sie sei "das hellste Licht im Leben von so vielen, die dich so sehr geliebt haben" gewesen. "Ich finde Trost in der Hoffnung, dass du jetzt in Frieden lebst. Ich werde dich auf ewig lieben."

Sie teilte einen emotionalen Abschiedsbrief

Aus ihrem Instagram-Profil geht hervor, dass Lucy-Bleu Knight wohl als Malerin und Tattoo-Künstlerin aktiv war. Dort veröffentlichte Knight drei Tage nach ihrem Tod in einem offenbar vorgeplanten Post herzzerreißende Worte: "Ob ich dir das Gefühl gegeben habe, ausgeschlossen zu sein, dich manipuliert/kontrolliert habe, dir gesagt habe, dass du deinen Job kündigen sollst, während ich von meinen Eltern finanziell unterstützt werde, oder echte Probleme in toxischer Positivität ertränkt habe - es tut mir leid. Unzählige verpasste Gelegenheiten und Beziehungen aufgrund eines ekelhaft großen Egos, eines unsicheren Herzens und der Angst, verletzlich zu sein. Möge meine Seele lernen, sich weiterzuentwickeln."

Lucy-Bleu Knights Mutter Meegan Hodges lernte Slash bereits Ende der 1980er Jahre kennen, auf dem Höhepunkt seiner Karriere mit Guns N' Roses. Nach einer Pause fand das Paar 2015 wieder zueinander. Ob die beiden verheiratet sind, ist nicht bekannt.

Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111