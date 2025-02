Kleine Inseln, endlose Weiten Stille und Abgeschiedenheit: Die einsamsten Orte der Welt

SpotOn News | 11.02.2025, 21:00 Uhr

Einige Orte auf dieser Erde sind so abgelegen, dass sie ein geradezu einsames Dasein fristen. Von kleinen Inseln mit nur 30 Einwohnern bis hin zu riesigen Gebieten, in denen man keiner Menschenseele begegnet.

In den großen Metropolen der Welt drängen sich die Menschen, und es scheint, als gäbe es kaum noch unbewohnte oder unberührte Orte. Doch sie existieren tatsächlich – Gegenden, in denen kaum eine Menschenseele anzutreffen ist.

Weltberühmt und unbewohnt

Wenige kennen den Namen der Insel Elliðaey vor Island, viele haben aber schon Bilder von hier gesehen. Auf ihr befindet sich das vermutlich "einsamste Haus der Welt", wie es im Internet gerne genannt wird. Viele Mythen ranken sich um die Insel und das kleine Gebäude. Laut der Faktenchecker von "Snopes" geistert beispielsweise schon seit Jahren umher, dass die isländische Sängerin Björk (59) hier einst gelebt haben soll, was jedoch falsch sei.

Auch rund um entlegene Ortschaften wie Longyearbyen auf der norwegischen Inselgruppe Spitzbergen gibt es Geschichten und Spekulationen. Im Internet finden sich etwa Angaben, dass es nicht erlaubt sei, das Städtchen ohne Waffe zu verlassen. Warum? Wegen großer Eisbär-Gefahr! Ganz scheint dies nicht zu stimmen. Das Büro des Gouverneurs weist darauf hin, dass geeignete Mittel zur Abschreckung der Tiere bei sich getragen werden müssen. Das Mitführen von Schusswaffen sei eine Empfehlung.

Andere einsame Orte dienen unterdessen als Inspiration für professionell erzählte Storys. Die vierte Staffel des Serien-Hits "True Detective" spielt beispielsweise im fiktiven Ennis in Alaska. Medienberichten zufolge haben sich die Macher an der nördlichsten Stadt der USA orientiert – an Utqiaġvik, ehemals Barrow. Der Ort ist vom Rest des Landes abgeschnitten, es führen von außerhalb keine Straßen zu der Stadt, die über einen örtlichen Flughafen erreichbar ist.

Wo sind denn die ganzen Menschen?

Größere und kleinere Inseln rund um den Globus beheimaten teils ebenso nur wenige Menschen. Foula, die zu den schottischen Shetlandinseln gehört, ist eine davon. Zur Anzahl der Einwohner gibt es unterschiedlichste Angaben, es dürften derzeit aber nicht mehr als 30 sein. Auch in Adamstown auf den britischen Pitcairninseln im Südostpazifik sind es wohl aktuell nicht mehr als 40 Bewohnerinnen und Bewohner.

Fast schon riesig ist dagegen Edinburgh of the Seven Seas, das mit dem schottischen Edinburgh aber nicht viel gemein hat. Auf Tristan da Cunha im Atlantik gelegen, sollen auf der Inselgruppe rund um die Hauptsiedlung laut aktueller Angaben 222 Menschen leben.

Eine richtige Weltstadt mit ihren der Tourismusinformation des Landes zufolge 353 Einwohnern (Stand 2023) ist da schon Ittoqqortoormiit in Grönland. Wie passend, dass der Name im ostgrönländischen Dialekt "der Ort mit den großen Häusern" bedeuten soll. Die abgelegenste Stadt Grönlands hat demnach sogar ein Restaurant und einen Supermarkt zu bieten.

Doch noch einmal zurück zu den Pitcairninseln. Der nächstgelegene bewohnte Nachbar ist die gut 2.000 Kilometer entfernte Osterinsel. Auch sie ist abgelegen. Da sie für ihre großen Steinskulpturen, die Moai, weltberühmt ist, gibt es hier aber zahlreiche Touristen. Still ist es dort also nicht. Auf etwa 7.750 Bewohner kamen vor der Coronapandemie mehrerer Medienberichte nach über 150.000 jährliche Besucherinnen und Besucher.

Endlose, unbewohnte Weiten

Eine andere Art der Einsamkeit erleben die Menschen in jenen endlosen Weiten, in denen sie theoretisch den ganzen Tag verbringen können, ohne einer anderen Person über den Weg zu laufen. Dazu gehört die Kap-York-Halbinsel im gewaltigen Australien. Der Tourismuswebseite des Bundesstaates Queensland zufolge besitzt die Region eine Fläche von fast 138.000 Quadratkilometern, was sie nahezu doppelt so groß wie das deutsche Bundesland Bayern mit seinen etwa 70.550 Quadratkilometern macht. Während im Freistaat Ende 2023 laut Statistischem Bundesamt (Destatis) etwas mehr als 13,4 Millionen Menschen lebten, sollen es auf der Halbinsel nur etwa 18.000 Personen sein.

Auch Russland ist für seine grenzenlos erscheinenden Weiten bekannt. Alleine die Region Kamtschatka ist größer als Deutschland. Während hierzulande zum Ende des Jahres 2023 etwas weniger als 83,5 Millionen Menschen lebten, sollen es dort keine 300.000 sein.