„Stimmt für Joe!“: Mel Brooks hat mit 94 sein erstes Wahlvideo gedreht

22.10.2020 14:24 Uhr

Debüt mit 94 Jahren: Mel Brooks hat sein erstes Wahlvideo gedreht und findet darin klare Worte. "Donald Trump rührt keinen verdammten Finger", so der Komiker.

Es ist nie zu spät, um für seine Überzeugungen zu kämpfen. Das beweist die US-amerikanische Comedy-Legende Mel Brooks mit seinen 94 Jahren in einem Video auf Twitter, das sein Sohn Max Brooks (48) veröffentlicht hat. Darin, so Max, ist sein weltberühmter Vater bei einer Premiere zu sehen. Denn noch nie habe der „Spaceballs“-Macher „ein politisches Video aufgenommen – bis jetzt“.

My father, @MelBrooks, is 94. He has never made a political video. Until now. #MelBrooks4JoeBiden#BidenHarris#GrassrootsDemHQ pic.twitter.com/yQZhopSbNV

— Max Brooks (@maxbrooksauthor) October 21, 2020