Stimmungstief nach Jörg Draegers Rauswurf und Uwe Abel wird heute weinen!

24.08.2021 18:45 Uhr

Welch‘ ein Beben im TV-Kosmos: Völlig überraschend für die Bewohner wählen die Zuschauer von Promi Big Brother am Montagabend Gameshow-Legende Jörg Draeger zurück auf die Erde.

Sein Auszug befördert die Raumstation schnurstracks in ein schwarzes Stimmungsloch, war er doch für viele Bezugsperson und Favorit auf den Sieg.

Weiter zittern müssen Marie Lang und Paco Steinbeck, denn sie stehen nach einer weiteren Nominierungsrunde auf der Exit-Liste für den heutigen Dienstagabend. Dies sorgt für Gesprächsbedarf: An der geöffneten Verbindungsluke im Kosmos von Promi Big Brother kochen die Emotionen hoch.

Tränen dürften in der heutigen Live-Show auch bei Bauer Uwe Abel fließen: Denn seine Frau Iris ist zu Gast und darf mit ihrem Ehemann sprechen. Von all dieser Aufregung war noch wenige Stunden vor der Live-Show am Montag in der Raumstation nichts zu spüren. Es herrschte gähnende Langeweile, der die Bewohner:innen mit einem selbst geschriebenen Theaterstück begegnen.

Jörgs Rauswurf sorgt für freien Stimmungsfall

Die überraschende Rauswahl von Jörg Draeger durch das Zuschauervoting schockiert die die Bewohner:innen. Kaum hat der 75-Jährige die Tür der Raumstation hinter sich geschlossen, kann Danny sich nicht mehr bremsen: “Ist das jetzt eine Verarsche oder was?”. Der Exit seines “Best Buddys” trifft den Soap-Darsteller sehr. Er zieht sich angeschlagen und schweigend zurück und will mit nichts und niemandem mehr etwas zu tun haben. Auch Melanie Müller ist überrascht über die Entscheidung: “Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, der steht mit uns im Finale!”

Strahlemann Eric Sindermann stimmt ihr zu: “Er war mein Geheimfavorit! Man weiß einfach nicht, was da draußen los ist!” Der Exit katapultiert die Raumstation in ein fettes schwarzes Stimmungsloch.

Das sagt Jörg Draeger nach seinem Exit

Doch was sagt Jörg Draeger selbst nach seinem Exit? “Unterm Strich fühle ich mich bombig und gut“, so der Moderator gegenüber SAT.1.

Weiter sagte der 75-Jährige: „Ich bin glaube ich zum richtigen Zeitpunkt raus, weil es ab jetzt für einen 70plusplus Mann doch ein bisschen hart wird. Ich habe eigentlich alles erlebt, was ich dachte erreichen zu können oder was mir widerfahren könnte. „Promi Big Brother“ ist es ein tolles Format: Jeder, der vor oder hinter den Kulissen dafür arbeitet, kann stolz sein!”

Kampf um den Finaleinzug nimmt Lichtgeschwindigkeit auf

Während die Stimmung in der Raumstation auf ihrem Tiefpunkt angekommen ist, sieht das Weltall nur wenige galaktische Meter entfernt noch ganz anders aus. Alle Bewohnern des Big Planet dürfen bleiben – es knallen die Korken und selbst die permanent überforderte Daniela Büchner und Uwe Abel legen ihren Zwist für einen kurzen Moment beiseite: “Jetzt schließen wir kurz Frieden, denn wir sind ja weiter hier im Boot”, so Daniela bei der Glückwunsch-Umarmung zu Uwe. Dieser kann nicht verstehen, warum Soap-Darsteller Danny Liedtke eigentlich weitergekommen ist. “Ich habe ihn nominiert”, so der Bauer zu Superhändler Paco. “Der ist mir zu laut. Ich mag ihn nicht. Irgendjemand muss ihn ja auch nicht mögen, denn er muss ja mindestens zwei Stimmen bekommen haben!”

Doch nach dem Exit ist vor dem Exit: Marie und Paco werden direkt im Anschluss von den Bewohner nominiert – erst am Dienstagabend erfahren sie, wen die Zuschauer weiter im All sehen wollen. Das sorgt für Diskussionsbedarf. Wer hat wen nominiert? Wer fliegt als Nächstes? Wer will unbedingt ins große Finale? Papis bringt es an der offenen Luke auf den Punkt: “Lügen wir uns doch nicht an! Jeder will im Finale sein! Jeder, der hier ist, weiß was er macht.”

Dem sich anbahnenden Konkurrenzkampf schiebt Melanie Müller einen Riegel vor: “Aber wollen wir uns bis dahin die nächsten drei Tage vernichten? Schluss, Aus, Ende jetzt!“. Ob ihr Machtwort in die Untiefen des Big-Brother-Universums vordringt?

Aktuelle Bewohner Raumstation

Danny Liedtke (31), Soap-Darsteller

Marie Lang (34), Kickbox-Weltmeisterin

Melanie Müller (33), Ballermann-Queen

Eric Sindermann (33), Modedesigner und Ex-Handballer

Aktuelle Bewohner Big Planet

Uwe Abel (51), Bauer mit Herz

Daniela Büchner (43), Reality-Star

Ina Aogo (32), Königin der Spielerfrauen

Papis Loveday (44), Topmodel und Mode-Unternehmer

Paco Steinbeck (46), Superhändler