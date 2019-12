Sting: Deswegen ist Juice Wrld (†) ein tragischer Verlust

Poplegende Sting glaubt, dass der Tod von Juice Wrld ein tragischer Verlust für die Musikwelt ist. Der „Fields of Gold“-Sänger zollte dem verstorbenen Musiker Tribut, der am Sonntag im Alter von 21 Jahren starb, nachdem er am Flughafen in Chicago einen Krampfanfall erlitt.

Der berühmte Musiker verlor nur nette Worte darüber, wie der Rapper seinen Hit „Shape of My Heart“ von 1993 sampelte, um daraus seinen Song „Lucid Dreams“ zu kreieren. In einem Statement mit dem britischen Musikmagazin „NME“ erklärte Sting: „Das ist solch ein tragischer Verlust für die Welt der Musik, ein junges Leben mit so viel Potenzial und einem einzigartigen und besonderem Talent.

Quelle: instagram.com

Er verstand es als Lob

„Lucid Dreams“ war einer meiner Favoriten unter den vielen Einschüben von „Shape of My Heart“, er wird für viele Jahre in unseren Köpfen sein. Mein herzliches Beileid an die Familie.“ Der 68-Jährige witzelte einmal, dass die Lizenzgebühren aus der in „Lucid Dreams“ verwendeten Probe „seine Enkelkinder ins College bringen“ würden, und fuhr fort, um einen Anteil von 85% an den Einnahmen des Songs zu klagen.

Juice hatte behauptet, der Prozentsatz sei höher, gab aber zu: „Ich mache mir keine Sorgen darüber. Geld wird trotzdem kommen. Wenn du das für Geld machst, werden die Leute es wissen. Für mich ist es wichtiger, dass Sting sagte, meine Musik ist wunderschön, die Tatsache, dass er meine Version des Songs aufgeführt hat“.

Ellie Goulding würdigte Juice Wrld ebenfalls

Sting und auch weitere Stars erinnerten sich auf den Social Media-Plattformen an den verstorbenen Musiker, darunter war auch Sängerin Ellie Goulding, die mit Juice an dem Track „Hate Me“ gearbeitet hatte, der im Juni diesen Jahres erschien.