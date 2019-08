Sting kauft sich eine Wohnung für 65,8 Millionen Dollar

Sonntag, 4. August 2019 13:20 Uhr

Neues aus unserer losen Serie “So wohnen die Stars”, mit der wir vor allem Eifersucht, Hass, Neid, Zorn und Missgunst schüren wollen. Briten-Popstar Sting zum Beispiel hat jetzt zwei Luxus-Wohnungen in New York.

Der britische Sänger Sting (67) hat sich in New York ganz in der Nähe des Central Parks eine extraordinäre Penthouse-Wohnung für 65,8 Millionen Dollar (etwa 59 Millionen Euro) gekauft. Das sei der teuerste Immobilienverkauf der Metropole im Juli gewesen, berichtete die „New York Times“ am Samstag.

Die dreistöckige Wohnung in einem 18-stöckigen Haus direkt südlich des Central Park hat einen Panorama-Blick in Nord und Südrichtung und auch über den Park. Hinzu kommen drei Schlafzimmer und fünf Badezimmer plus Terrasse. Erst im vergangenen Jahr hatte Sting, der zum zweiten Mal verheiratet ist und sechs Kinder hat, eine Wohnung um die Ecke der neuen für 50 Millionen Dollar verkauft.

Der Musiker war solo und als Frontmann der Band The Police weltweit berühmt geworden. (dpa/KT)