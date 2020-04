Sting und Jimmy Fallon: Alter Hit im neuen Corona-Remix

Viele Prominente nutzen die Corona-Krise kreativ. Dazu gehört auch der Sänger Sting, der einen passenden Song zu der gegenwärtigen Situation aufgenommen hat. Hilfe bekam er dabei von einem US-Comedian.

„Don’t Stand So Close to Me“ – „Steh nicht so nahe bei mir“: Kaum ein Songtitel passt wohl besser zu den derzeitigen Regeln des Abstandhaltens in der Coronavirus-Pandemie. Das dachte sich wohl auch US-Comedian Jimmy Fallon. Für seine „The Tonight Show“ nahm er den alten Song der britischen Rockgruppe The Police gemeinsam mit deren Ex-Frontmann Sting und den US-Rappern von The Roots neu auf.

Homerecording

Das zwölfköpfige Ensemble spielte das Lied für die Show am Donnerstag ein – natürlich nicht gemeinsam in einem Studio, sondern jeder seinen Teil vor einer Kamera zu Hause. Später wurde es zu einem Video zusammengefügt. Als Instrumente dienten unter anderem Sofakissen, Gabeln und eine Schere.

In dem Lied geht es eigentlich um eine Schülerin, die ein Auge auf ihren Lehrer geworfen hat. Der hat Schwierigkeiten, damit angemessen umzugehen. Das Magazin „Rolling Stone“ pries die neue Version bereit als „Quarantänen-Hymne“. (dpa/KT)