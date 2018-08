Stoeckels Promi-BB-Nachschlag: Schön, schöner, am schönsten!

Sonntag, 19. August 2018 13:43 Uhr

Tag 2 bei ‚Promi Big Brother‘. Wer ist Caro, also „Caro Kaffee“, die ja eigentlich DTM-Fahrerin ist? Die schlaue Chetrin „Kässriehn“ Schulze, hat tatsächlich herausbekommen, was sonst niemand ihm Hause nur im Entferntesten geahnt hatte: Die Cora könnte eventuell die Ex-Frau von Ralf Schumacher sein? Wie kommt sie nur darauf!

Es wirkt für uns Zuschauer schon sehr verstörend wenn die einzelnen Bewohner bei ‚Promi Big Brother‘ so wenig Ahnung von ihren Kollegen und die eigene Branche haben. Oder wie TV-Matriarchin Silvia Wollny sagt: „Das hat mir so krass fertig gemacht“.

Was ist noch passiert? Unsere Freundin Sophia Wollersheim Vegas Vagina (Körbchengröße 70K) hat etliche Minuten gebraucht um den Zuschauern – nebst ihrer ahnungslosen Familie – zu erklären, dass sie – nun ja – schwanger ist! (Hier geht’s zum Video!) Jetzt muss ich fragen, mit Verlaub, wie soll das nur funktionieren mit dieser Wespentaille und kleinen Magen? Naja, die Korsage fliegt zwangsweise in die Ecke und herumschnippeln will sie nun wohl auch nicht mehr an sich: „Ich habe keine gesundheitlichen Probleme!“

Freuen wir uns also für die Busenikone und ich sage: Herzlichen Glückwunsch zum kommenden Baby!

Snickers Gate

Aber es kommt noch schöner, hat sich Sophia doch mit Zehnkämpfer Pascal Behrenbruch angelegt. Ich sage nur „Snickers Gate“! Wie kann man nur sich ein Snickers nehmen, (die man mit gewonnenen Münzen beim “Big Spender” eintauschen konnte) wenn die anderen Bewohner vielleicht auch genau diesen Schokoriegel haben wollen? Das kann doch nicht wahr sein! Was für eine Unverschämtheit! Der Europameister vergibt den letzten Schokoriegel an DSDS-Alphonso, und die Blondine hat das Nachsehen bei ihrem Lieblingsriegel! „Also Snickers ist weg? Nee, ich mag kein Mars, ich mag nur Snickers.“ Die Blondine wittert ein abgekartetes Spiel!

Umut zieht ein, wann bitte, zieht er sich aus?

Die Sportskanone versucht dann zu erklären: „Ich habe nur zu Alphonso gesagt, wie geil das wäre, jetzt ein Snickers zu haben…“ Papperlapapp! Sophia fällt ihm ins Wort: „…und dann hast du dir das unter den Nagel gerissen. Ich finde das so unnötig. Weil wir hier ein Team sind – und da stimmt sich keiner vorher ab, was wer kriegt. Das ist dumm. Richtig dämlich!“ Krawumm! Das hat gesessen! Jawoll, Ihr seid ein Team verdammt nochmal! Pascal zieht sich ins Sprechzimmer zurück.

Und dann wurde es noch viel schöner! Am Ende kam noch Toyboy Umut Kekilli auf die Baustelle und man muss wirklich sagen: Er ist einfach sooooo schön! Er soll sich einfach ausziehen. Bitte!!! Alle fragten sich aber zunächst: Wer ist Umut? Nun, der „Ex von…“ stellte sich schlicht als „neuen Hausmeister“ und wie sagte Chetrin, the Brain: „Man soll sich nicht anschauen, man soll in die gleiche Richtung schauen“. Na mal schauen wo wir heute hinschauen werden? Ich will endlich Sauereien sehen und Ihr?

So Kinder, ich hab Euch noch was viel, viel Schöneres mitgebracht!

Nämlich die Vorschau auf die Show von heute Abend ab 22.15 Uhr bei SAT.1 und da beginnt es wohl zwischen Chetrin und Daniel zu funken. Ganz zu schweigen von Katjas versauten Gedanken…