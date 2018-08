Stoeckels Promi-BB-Nachschlag: Wer macht das Rennen zum Finale?

Freitag, 31. August 2018 12:53 Uhr

Gestern war das Halb-Finale von „Promi Big Brother“ und wir konnten nochmal alle unsere „Lieblinge“ oder sowas in Aktion sehen! Es wurde Apfelessig, Ziegen-Buttermilch und Chilli-Tomatensaft serviert und wir durften ein paar lustige Kinderspiele sehen.

Durch Zufall habe ich gestern bei Youtube ein paar alte Talkshowbeiträge aus den Hochzeiten von Johannes B. Kerner & Co. geschaut und was soll ich sagen? Vor 10 Jahren waren da noch richtig was los! Da wurde in den Sendungen gestritten, geschrien, Gläser geschmissen oder sogar Sendungen verlassen. Was ist heute? Die Bewohner von „Promi Big Brother“ nominieren sich untereinander – aber da muss immer sofort der Nachsatz kommen: „Es war aber nicht persönlich gemeint“ oder „Wir mögen uns eigentlich!“. Natürlich! Trotzdem: Das ist doch alles Schwachsinn! Man muss mal den Mut und die Eier haben und sagen: „Nö – Ich wähle dich, weil ich dich doof finde!“ Basta!

Ich finde die Chethrin Schulze ja wahnsinnig uninteressant, aber eines muss ich ihr lassen! Ich halte sie für sehr authentisch und da wären wir schon bei den Finalisten: Silvia Wollny, Chethrin, Daniel und Alphonso.

Die vier Finalisten

– Silvia hat wenigstens Stimmung in das Haus gebracht, aber ich denke, dass der Zuschauer glaubt, dass sie sowieso genug verdient mit ihren Auftritten und ihrer Reality-Soap, und deswegen die 100.000 Euro nicht abstauben sollte.

– Chethrin rechne ich hohe Chancen auf den Sieg an! Warum? Sie trifft das Gefühl der Zuschauer, erzählt über Schicksalsschläge, man hat das Gefühl, dass sie das kleine blonde Mädchen von nebenan ist und viele Frauen, aber vielleicht auch Männer finden sich in dieser Figur wieder. Wer weiß?

– Alphonso hat mich am meisten enttäuscht und ich finde zum Finale hat er auch wahnsinnig abgebaut. Er ist nicht mehr lustig, er war eher zickig, böse und wirkte nicht mehr locker und leicht. Und vielleicht ist er doch ein bißchen berechnend, was seine Außenwirkung betrifft.

– Daniel – er ist ein sympathischer, attraktiver und netter junger Mann! Aber das war es eigentlich auch schon. Sein Großvater ist die Schauspiel-Ikone Wolfgang Völz – er hätte sich mehr von ihm abschauen können. Denn Wolfgang Völz war volksnah, witzig und um keinen Witz verlegen. Vor vielen Jahren stand ich an der Bushaltestelle am Potsdamer Platz, der M48 kam vorbei und wer sitzt am Fenster? Wolfgang Völz – ich bekam ein Strahlen ins Gesicht, weil ich ihn erkannte. Er merkte es, lächelte zurück und winkte. Er war ein toller Mann! Lieber Daniel, schau auf deinen Großvater und ja, stoß dir die Hörner ab und besorge oder mache die Ecken und Kanten und du kannst ein toller Junge werden. Ich wünsche es dir – ob du es nun gewinnst oder nicht.

Mein gestriges Highlight: Chethrin stellt richtigerweise fest: „Wir sind eigentlich gar keine Promis, sondern ganz normale Leute“. Das ist auch mein Fazit von Promi Big Brother. Bitte kümmert Euch, dass wir nächstes Jahr wieder mehr „Promis“, die den Status „Prominent“ auch tragen dürfen/können/sollten ins Haus, weil für die „normalen Leute“ gibt es ja die Quizsendungen und Kochshows auf allen anderen Kanälen! Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Finale. Ihr Julian F.M. Stoeckel