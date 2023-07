Musik Stormzy: Ankündigung seiner neuen Musik

Stormzy at the GQ Men of the Year awards at Mandarin Oriental in London - Getty - November 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.07.2023, 18:00 Uhr

Stormzy wird „eher früher als später“ seine neue Musik veröffentlichen.

Der 29-jährige Rapper brachte im November sein Album ‚This Is What I Mean‘ heraus, wobei sein Musikproduzent PRGRSHN, der an den meisten der Songs, darunter auch am Hit ‚Hide and Seek‘, mitwirkte, neues Material ankündigte.

In der ‚Wired‘-Kolumne der ‚Daily Star‘-Zeitung wird der Produzent mit den Worten zitiert: „Wir versuchen immer, kreativ zu bleiben und neue Musik aufzunehmen. Vielleicht werden Sie ihn eher früher als später wiedersehen, ich bin mir noch nicht sicher.“ Der Künstler verriet dabei auch, dass Stormzy zum Schaffen immer „inspiriert“ werden müsse. PRGRSHN fügte hinzu: „Letztendlich ist er ein Künstler, der inspiriert werden muss. Sobald er inspiriert ist, wird es mit Sicherheit seine neue Musik geben.“ Die Fans werden möglicherweise nicht allzu lange auf das neue Material warten müssen, nachdem Anfang des Jahres in einem Bericht behauptet wurde, dass Stormzy bereits an neuem Material arbeite. Eine Quelle erzählte gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der ‚The Sun‘-Zeitung: „Stormzy ruht sich nicht auf seinen Lorbeeren aus und hat schon neue Songs geschrieben und aufgenommen. Künstlerisch scheint er der Stärkste und Kreativste zu sein, der er je zuvor war. Stormzy hat ein paar Sachen in den Qube Studios in London aufgenommen.“