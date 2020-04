Strahlend schön schwanger: Ann-Kathrin Götze zeigt Babybauch

So schön kann schwanger sein! Ann-Kathrin Götze (30) zeigt ihren stetig wachsenden Babybauch. Die Frau von National-Kicker Mario Götze (27) kommt so langsam in den Genuss einer amtlichen Kugel. Und die zeigt sie uns auf Instagram in schönster Abendsonne.

Zum weißen Bikini trägt sie ein lässiges weißes Oversize-Hemd. Sinnlich und sexy – und wirklich schon ganz schön schwanger! Daher auch ihr passender Kommentar zum Foto: „Die Sonne scheint, die Bäuche raus“.

Das Paar hat die frohe Botschaft erst Ende März bekannt gegeben, aber zu dem Zeitpunkt war die Blondine bereits im siebten Monat schwanger. Das heisst: ganz so lange dürfte es nicht mehr dauern, bis der Nachwuchs kommt!

Junge oder Mädchen?

Unter dem Foto häufen sich die begeisterten Kommentare: „Wow, die Schwangerschaft steht dir unglaublich gut“, so ein Kommentar. Oder: „Schaust bezaubernd aus! So natürlich und sehr zufrieden“, schreibt ein weiterer Anhänger. Neben viel Lob finden sich aber natürlich auch jede Menge Spekulationen zur Frage: Junge oder Mädchen?

Darüber schweigt Ann-Kathrin aber noch. Wie die werdende Mama letzte Woche in einem YouTube-Video erklärt hat, will sie das Geschlecht des Babys erst Anfang oder Mitte Juni verraten – und zwar bei einer sogenannten Gender-Reveal-Party (auf Deutsch: Geschlechts-Enthüllungs-Party).