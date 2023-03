"Ich glaube, ich bin bereit" „Stranger Things“-Ende: Ist Millie Bobby Brown bereit für neue Projekte?

Millie Bobby Brown - Enola Holmes 2 Premiere New York - Netflix - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.03.2023, 12:00 Uhr

Für Millie Bobby Brown ist es an der Zeit, die Serie „Stranger Things“ hinter sich zu lassen.

Die 19-jährige Schauspielerin, die seit ihrer Kindheit die Rolle der Eleven in der erfolgreichen Netflix-Science-Fiction-Serie spielt, hat enthüllt, dass sie „bereit“ ist, neue Dinge auszuprobieren, da die Serie nach der fünften Staffel im nächsten Jahr ausläuft.

„Wir sind bereit, uns von diesen Rollen zu verabschieden“

Auf die Frage, ob sie bereit sei, sich von der Figur zu verabschieden, sagte sie dem Magazin „Parade“: „Ja, ich glaube, ich bin bereit. Ich denke, es hat lange auf sich warten lassen, und ich denke, die Fans brauchen einen Abschluss, und die Schauspieler auch. Ich denke, wir sind definitiv bereit, uns von diesen Rollen zu verabschieden und ihnen zu danken und dankbar für die Zeit zu sein, die ich mit ihnen hatte, aber ich bin bereit, mich neuen Projekten und neuen Rollen zuzuwenden.“

Die „Enola Holmes“-Darstellerin verriet zudem, dass sie keine Ahnung habe, was der letzte Teil der Serie – der angeblich im Juni mit den Dreharbeiten beginnen soll – beinhalten wird. Sie fügte hinzu: „Ich weiß nicht, worum es geht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, worum es geht. Niemand hat mir etwas verraten, also müsst ihr die Leute fragen, die Experten in ‚Stranger Things‘ sind.“