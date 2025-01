Bei Netflix, Disney+ und Co. „Stranger Things“, „Wednesday“ und mehr: Die Serien-Highlights 2025

Jenna Ortega kehrt 2025 als Wednesday Addams in "Wednesday" zurück. (lau/spot)

SpotOn News | 07.01.2025, 20:30 Uhr

Neues Jahr, neue Serienstarts: 2025 kehren eine Vielzahl beliebter Shows der Vergangenheit mit frischen Staffeln auf die Bildschirme zurück. Doch auch viel Neues gibt es zu bestaunen.

Nach einem verhältnismäßig weniger spektakulären zurückliegenden Jahr verspricht 2025 etliche Serien-Höhepunkte. Zehn der spannendsten Serienstarts der kommenden zwölf Monate, darunter "Stranger Things", "Wednesday" und ein neuer "Game of Thrones"-Ableger, im Überblick.

"The White Lotus": Ab 17. Februar bei Sky und Wow

Das Serienphänomen "The White Lotus" des US-Premiumkabelkanals HBO kehrt mit der dritten Staffel auf die Bildschirme zurück. Die neuen Episoden spielen dieses Mal in einem Luxusressort in Thailand, in dem betuchte Gäste wiederum alle erdenklichen Abenteuer und Dramen erleben werden.

Der wie gewohnt fast komplett neue Cast aus Season drei wird angeführt von Tarantino-Mime Walton Goggins (53), "Sex Education"-Star Aimee Lou Wood (29) und Michelle Monaghan ("True Detective", 48).

"Zero Day": Ab 20. Februar auf Netflix

Die kommende Netflix-Serie "Zero Day" wartet mit einem veritablen Star-Ensemble auf: Kein Geringerer als Leinwand-Legende Robert De Niro (81) verkörpert hier einen ehemaligen US-Präsidenten, der damit beauftragt wird, einen verheerenden globalen Cyberangriff zu untersuchen.

Lizzy Caplan ("Masters of Sex", 42), Jesse Plemons ("Breaking Bad", 36) und Joan Allen ("Die Bourne Verschwörung", 68) gehören außerdem zum hochkarätigen Cast der mit Spannung erwarteten Politthriller-Serie von "Narcos"-Macher Eric Newman (54).

"The Last of Us": Im April bei Sky und Wow

Auch mit der Endzeitserie "The Last of Us" landeten HBO und sein Streamingdienst Max im Jahr 2023 einen gigantischen Erfolg. Zuschauerinnen und Zuschauer liebten die bedrückende, postapokalyptische Welt, durch die sich die Fan-Lieblinge Ellie (Bella Ramsey, 21) und Joel (Pedro Pascal, 49) schlugen.

Im April startet nun auch in Deutschland, zeitgleich mit den USA, Staffel zwei, die fünf Jahre nach den Ereignissen aus der Serienpremiere einsetzt und Ellie und Joel in ein neues Abenteuer schickt. Neu zum Cast stoßen unter anderem Kaitlyn Dever (28) und Isabela Merced (23), die die aus den Vorlagenspielen bekannten Figuren Abby und Dina verkörpern.

"Andor": Ab 22. April bei Disney+

Nicht alle der neueren "Star Wars"-Serien auf dem Streamingdienst Disney+ kamen bei Kritik und Publikum durchweg gut an. Doch die Prequel-Serie "Andor", in der Fanfavorit Diego Luna (45) die bereits aus "Rogue One: A Star Wars Story" bekannte Titelfigur Cassian Andor verkörpert, begeisterte mit einer innovativen Story, einem ungewöhnlich langsamen Erzähltempo und zeigte ganz neue Ecken der weit, weit entfernten Galaxis.

Ende April startet jetzt die zweite und leider auch letzte Staffel der "Star Wars"-Serie, deren Ende direkt zu den Ereignissen des Prequel-Films "Rogue One" überleiten wird.

"Stranger Things": 2025 auf Netflix

Auch die möglicherweise bedeutendste Netflix-Serie von allen geht 2025 zu Ende. Nachdem bereits Staffel vier vor rund drei Jahren für Rekorde gesorgt hatte (und unter anderem nachwachsende Generationen mit Kate Bushs ikonischen Hit "Running Up That Hill" bekannt machte), sollen in Season fünf nun wirklich alle Handlungsstränge rund um den neuen Oberschurken Vecna (Jamie Campbell Bower, 36) und die beliebten Figuren wie Mike (Finn Wolfhard, 22), Elfi (Millie Bobby Brown, 20) und Steve (Joe Keery, 32) abgeschlossen werden.

Ein genaues Startdatum für die neuen Episoden hat Netflix bislang noch nicht bekannt gegeben.

"Maxton Hall": 2025 bei Prime Video

Die deutsche Prime-Video-Serie "Maxton Hall – Die Welt zwischen uns" mauserte sich 2024 zu einem gigantischen Erfolg und machte aus den Jungdarstellern Damian Hardung (26) und Harriet Herbig-Matten (21) große Stars.

Die Fortsetzung in Form einer zweiten Staffel ist bereits abgedreht und wird 2025 bei Amazons Streamingdienst erscheinen. Adaptiert wird der Roman "Save You" von Mona Kasten (33). Nachdem für Ruby (Herbig-Matten) und James (Hardung) zuletzt alles perfekt zu laufen schien, erleidet letzterer einen Schicksalsschlag in seiner Familie, der alles verändert.

"And Just Like That…": 2025 bei Sky und Wow

Auch der beliebte "Sex and the City"-Nachfolger "And just like that…" kehrt 2025 mit neuen Episoden auf die Bildschirme zurück. Über die Handlung der kommenden Episoden ist allerdings gegenwärtig noch nicht allzu viel bekannt. Serienstar Sarah Jessica Parker (spielt Carrie, 59) versprach im Dezember 2024: "Einige der männlichen Charaktere sind wieder dabei, und es gibt einige neue Männer."

Neu zum Cast der ikonischen New-York-Serie stößt unter anderem Darstellerin Patti LuPone ("Agatha All Along", 75). Ein präzises Startdatum für Staffel drei gibt es noch nicht.

"Wednesday": 2025 auf Netflix

Bei der Teenie-Horrorserie "Wednesday", die aus Hauptdarstellerin Jenna Ortega (22) einen Weltstar machte, handelt es sich noch immer um die populärste englischsprachige Serie der bisherigen Netflix-Geschichte. Im Verlauf dieses Jahres – möglicherweise rund um Halloween – erscheint nun endlich Staffel zwei.

Zur Handlung der neuen Episoden liegen noch nicht viele Informationen vor. Es soll allerdings ein wenig düsterer und furchteinflößender werden als zuvor. Und auch der Serien-Cast kann sich einmal mehr sehen lassen. Neu mit dabei sind "The Sixth Sense"-Star Haley Joel Osment (36), der aus "Zurück in die Zukunft" bekannte Christopher Lloyd (86), Charakterdarsteller Steve Buscemi (67) sowie Insider-Quellen zufolge auch Musikstar Lady Gaga (38).

"Squid Game": 2025 auf Netflix

"Squid Game", die bislang erfolgreichste Netflix-Serie, kehrte zu Weihnachten 2024 mit Staffel zwei auf die Bildschirme zurück. In den neuen Episoden nahm Protagonist Gi-hun (Lee Jung-jae, 52) ein zweites Mal an den tödlichen Spielen teil, um den Veranstaltern des mörderischen Wettbewerbs endgültig das Handwerk zu legen.

Mit der dritten "Squid Game"-Staffel wird die Serie nun enden. Sie ist bereits abgedreht und wird im Verlauf des Jahres den Cliffhanger aus dem Finale von Staffel zwei sowie die gesamte Handlung zum Abschluss bringen. Ein genaues Startdatum hat Netflix noch nicht verkündet.

"A Knight of the Seven Kingdoms": Ende 2025 bei Sky und Wow

Nach "House of the Dragon" können sich Fans der epischen Fantasy-Serie "Game of Thrones" 2025 auf den zweiten Serienableger aus Westeros freuen. "A Knight of the Seven Kingdoms" präsentiert die Geschichte von Ser Duncan dem Großen (Peter Claffey, 28) und seinem Knappen Ei (Dexter Sol Ansell, 10). Sie sind fahrende Ritter, die durch die Lande ziehen, an Turnieren teilnehmen oder sich in den Dienst eines Lords stellen, wobei Ei in Wahrheit vom Königsgeschlecht der Targaryens abstammt.

"A Knight of the Seven Kingdoms" eröffnet eine ganz neue, zuvor noch nicht gesehene Perspektive auf Westeros – mehr von unten, von der Straße und aus Sicht der einfacheren Menschen. Serienschöpfer ist kein Geringerer als "Game of Thrones"-Mastermind George R. R. Martin (76).