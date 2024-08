Wilsberg, Sing, Harter Brocken, … TV-Tipps am Samstag Privatdetektiv Wilsberg (ZDF) ermittelt wegen Cybermobbing an einer Ärztin. In „Sing“ (Sat.1) richtet ein Koala einen tierischen Gesangswettbewerb aus. Dorfpolizist Koops hat es in „Harter Brocken“ (ONE) mit einem zwielichtigen Rockerboss zu tun.