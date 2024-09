Rosenkrieg ist vorbei Streit beendet: Joe Jonas und Sophie Turner sind offiziell geschieden

Der Scheidungskrieg zwischen Joe Jonas und Sophie Turner ist beendet. (hub/spot)

SpotOn News | 11.09.2024, 07:53 Uhr

Joe Jonas und Sophie Turner haben nach ihrer Trennung für reichlich negative Schlagzeilen gesorgt. Nun ist der Rosenkrieg aber offenbar beendet, ein Richter soll die Scheidung abgesegnet haben.

Das Scheidungsdrama von Joe Jonas (35) und Sophie Turner (28) ist angeblich vorbei. Wie das US-Promiportal "TMZ" berichtet, ist die Scheidung der beiden Stars nun abgeschlossen. Vor etwa einem Jahr hatte Jonas die Auflösung seiner Ehe mit dem "Game of Thrones"-Star beantragt. Ein Richter hat die Scheidung dem Bericht zufolge nun offiziell abgesegnet, nachdem das ehemalige Paar eine Einigung erzielt hat, deren Inhalt jedoch vertraulich ist.

Joe Jonas und Sophie Turner kamen 2016 zusammen

Die Scheidung bedeutet das Ende der vierjährigen Ehe des prominenten Paares. Sänger Joe Jonas und Schauspielerin Sophie Turner kamen 2016 zusammen und heirateten am 1. Mai 2019 in einer Zeremonie in Las Vegas. Ihre erste Tochter Willa kam 2020 zur Welt, deren kleine Schwester Delphine im Jahr 2022. Joe Jonas reichte Anfang September 2023 die Scheidung ein.

Es folgte ein angeblich erbitterter Streit, der sich US-Medienberichten zufolge unter anderem um das Sorgerecht für die beiden Töchter drehte. Kurz nachdem der Musiker und die Schauspielerin im September 2023 eine gemeinsame Erklärung in den sozialen Medien veröffentlicht hatten, in der sie verkündeten, dass sie "gemeinsam beschlossen haben, unsere Ehe freundschaftlich zu beenden", reichte Turner offenbar eine Klage gegen Jonas ein. Sie behauptete darin angeblich, Jonas habe die Pässe der Kinder einbehalten, um sie daran zu hindern, in Turners Heimat England zu reisen.

Die Anwälte der Schauspielerin sollen den Berichten zufolge außerdem angegeben haben, die Trennung des Paares sei nach einem Streit am 15. August 2023 "sehr plötzlich" erfolgt. Turner behauptete demnach angeblich auch, dass sie "durch die Medien" erfahren habe, dass Jonas die Scheidung eingereicht habe. Alle Vorwürfe hatten Vertreter von Joe Jonas zurückgewiesen. Im Oktober 2023 begann das ehemalige Paar mit einer Mediation, um eine Einigung über Eigentum und Sorgerecht zu erzielen – offenbar mit Erfolg.