Termin steht fest „Stubbe“ sagt Lebewohl: Allerletzte Folge läuft im Februar im ZDF

Wolfgang Stumph, alias "Stubbe", schlüpft zum letzten Mal in seine legendäre Rolle. (dr/spot)

SpotOn News | 07.01.2025, 13:08 Uhr

In wenigen Wochen ist endgültig Schluss: Das ZDF hat den Ausstrahlungstermin für die finale "Stubbe"-Folge bekannt gegeben. Am 22. Februar heißt es Abschied nehmen von der beliebten Krimireihe mit Wolfgang und Stephanie Stumph, die vor 30 Jahren startete.

Das Warten hat bald ein Ende: Das ZDF hat den Sendetermin für die allerletzte Folge der beliebten Krimireihe "Stubbe – Von Fall zu Fall" bekannt gegeben. Die finale Episode mit dem Titel "Stubbe – Familie in Gefahr" wird dem Sender zufolge am Samstag, dem 22. Februar 2025, um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Bereits eine Woche zuvor, ab dem 15. Februar, steht der Film in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereit.

Video News

Eigentlich ging "Stubbe" bereits im Jahr 2014 in Rente, doch so ganz konnten sich die Macher offenbar nicht mit dem Ruhestand der beliebten Figur anfreunden. Bislang kehrte "Stubbe" in drei Filmen doch noch einmal als Pensionär zurück. Zunächst in "Tod auf der Insel" im Jahr 2018, dann in "Tödliche Hilfe" drei Jahre später und zuletzt in "Ausgeliefert" im Jahr 2022.

Darum geht's im letzten "Stubbe"-Fall

Im nun wirklich letzten Fall der Reihe gerät die "Stubbe"-Familie noch einmal unter enormen Druck: Helge (Wanja Mues, 51), Vater der Stubbe-Enkelin Caro (Greta Kasalo), wird ausgerechnet während der Feier zum 12. Geburtstag seiner Tochter verhaftet. Der Vorwurf: Mord. Für die Familie bricht natürlich erst einmal eine Welt zusammen.

Wolfgang Stumph (78) verkörpert dann ein letztes Mal den beliebten Ermittler Wilfried Stubbe. Gemeinsam mit seiner Tochter Christiane, gespielt von seiner echten Tochter Stephanie Stumph (40), versucht er nicht nur seine Enkelin aufzufangen, sondern auch Helges Unschuld zu beweisen. Die Situation eskaliert, als Stubbes Lebensgefährtin Marlene (Heike Trinker, 63) unter Verdacht gerät, Beweise vernichtet zu haben.

30 Jahre TV-Geschichte

Die Geschichte der Stubbes begann bereits im Jahr 1993, als sie von Dresden nach Hamburg zogen. Was als Geschichte eines Leihbeamten aus dem Osten begann, entwickelte sich zu einer der erfolgreichsten deutschen TV-Krimireihen. Für Stephanie Stumph geht es nach dem "Stubbe"-Ende direkt weiter: Die Schauspielerin wird ab dem 28. März in der 49. Staffel der ZDF-Krimiserie "Der Alte" an der Seite von Thomas Heinze (60) zu sehen sein.