Halloumi-Wraps und mehr Studentenfutter: Vegetarische Rezepte für den stressigen Uni-Alltag

Von One-Pot-Gerichten bis zu gesunden Lunchboxen: "Studentenfutter vegetarisch" (ab 5. Februar, 22,99 Euro) bietet über 100 Gerichte für das stressige Studium. (ncz/spot)

SpotOn News | 05.02.2025, 21:00 Uhr

Neben Vorlesungen, Hausarbeiten und Prüfungen noch Zeit zum Kochen zu finden, ist nicht ganz einfach. Im Studium kommt gesunde Kost daher oft zu kurz. Das muss nicht sein: Hier gibt es Inspiration für vegetarisches "Studentenfutter".

Vorlesungen, Hausarbeiten, Prüfungen – der Uni-Alltag ist ganz schön vollgepackt. Dazwischen Zeit fürs Kochen zu finden, gestaltet sich nicht ganz einfach. Hinzu kommt, dass viele Studentinnen und Studenten nach dem Auszug aus dem Elternhaus zum ersten Mal selbst ihr Essen zubereiten müssen. Klingt überwältigend, muss es aber nicht sein. Vorschläge für einfache Gerichte, die schnell gemacht und noch dazu vegetarisch sind, bietet das Kochbuch "Studentenfutter vegetarisch" von Dr. Oetker (ZS Verlag, ab 5. Februar erhältlich). Drei Rezepte gibt es hier.

Halloumi-Wraps

Zutaten für 4 Portionen: 100 g Couscous, 125 ml kochendes Wasser, 6 EL Paprikasauce (z.B. mildes Ajvar), Salz, gemahlener Pfeffer, 1 kleine Salatgurke, ½ Kopfsalat, 2 Tomaten, 200 g Halloumi, 3 EL Pflanzenöl, 4 Tortilla-Wraps

Zubereitung: Couscous in ein hitzebeständiges Gefäß geben, mit 125 ml kochendem Wasser übergießen und etwa 5 Minuten quellen lassen. Mit einer Gabel auflockern und die Paprikasauce untermischen. Mit Salz und Pfeffer würzen und abkühlen lassen.

Gurke abspülen, abtropfen lassen, putzen, evtl. schälen, längs vierteln und entkernen. Das Fruchtfleisch in dünne, lange Streifen schneiden.

Salat abspülen, trocken schleudern und in Stücke zerpflücken. Die Tomaten abspülen, abtrocknen, halbieren und die Stängelansätze herausschneiden. Die Tomaten in schmale Scheiben schneiden. Auf Küchenpapier abtropfen lassen.

Halloumi evtl. mit Küchenpapier trocken tupfen und in schmale Streifen schneiden. Das Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen und Halloumi darin unter Wenden bei mittlerer Hitze etwa 5 Minuten anbraten.

Inzwischen in einer zweiten Pfanne ohne Fett die Tortilla-Wraps pro Seite etwa 1 Minute erwärmen und herausnehmen.

Wraps mit je einem Viertel der Couscousmischung belegen. Halloumi, Salat, Gurke und Tomaten darauf verteilen. Seiten über die Füllung schlagen und die Wraps fest aufrollen. Nach Belieben halbieren und servieren.

Gemüse-Piccata mit Tomatensauce

Zutaten für 6-8 Portionen: 1 Knolle Sellerie (etwa 300 g), 1 Kohlrabi (etwa 250 g), 1 Rote Bete (etwa 250 g), Salz, 3 Eier (Größe M), 100 g geriebener Hartkäse, 60 g Weizenmehl (Type 405), gemahlener Pfeffer, 4 EL Pflanzenöl

Für die Tomatensauce: 3 Fleischtomaten, 1 kleine Zwiebel, 1 Knoblauchzehe, 3 EL Olivenöl, 1 TL grüne Pfefferkörner, etwas gerebelter Thymian

Zubereitung: Für die Gemüse-Piccata Sellerie und Kohlrabi putzen, schälen, abspülen, abtropfen lassen und in etwa 1⁄2 cm dicke Scheiben schneiden. Rote Bete gründlich waschen, schälen, abspülen, abtropfen lassen und ebenfalls in dünne Scheiben schneiden.

Die vorbereiteten Gemüsescheiben getrennt in kochendem Salzwasser 5-10 Minuten (je nach Gemüsesorte) vorgaren, in ein Sieb geben, mit kaltem Wasser abschrecken und abtropfen lassen.

Eier in einer Schüssel verschlagen, Hartkäse unterrühren. Mehl in einen tiefen Teller geben. Die Gemüsescheiben mit Salz und Pfeffer bestreuen. Gemüsescheiben zuerst in Mehl wenden, dann durch die Eier-Käse-Masse ziehen und am Schüsselrand abstreifen.

Das Öl in einer großen Pfanne erhitzen. Gemüsescheiben darin etwa 10 Minuten bei schwacher Hitze von beiden Seiten goldbraun braten, herausnehmen und warm stellen.

In der Zwischenzeit für die Sauce die Tomaten kreuzweise einschneiden und mit kochendem Wasser übergießen. Nach 1-2 Minuten herausnehmen und mit kaltem Wasser abschrecken. Tomaten enthäuten, halbieren, entkernen und die Stängelansätze herausschneiden. Tomatenhälften in kleine Würfel schneiden. Zwiebel und Knoblauch abziehen und klein würfeln.

Olivenöl in einem Topf erhitzen. Die Zwiebel- und Knoblauchwürfel darin andünsten, die Tomatenwürfel unterheben, mit Salz, Pfeffer, Pfefferkörnern und Thymian würzen. Die Sauce unter Rühren aufkochen lassen. Die Gemüse-Piccata mit der Sauce servieren.

Pink-Pasta

Zutaten für 4 Portionen: 5 gestrichene TL Salz, 500 g Rigatoni (alternativ: Penne), 2 kleine Zwiebeln, 3 EL Olivenöl, 250 g vorgegarte Rote Bete (vakuumverpackt), 200 g Fetakäse, 4 Knoblauchzehen, 8 Blätter Basilikum, ½ Zitrone, Salz, gemahlener Pfeffer, evtl. italienischer Hartkäse

Zubereitung: 5 l Wasser in einem großen Topf zugedeckt zum Kochen bringen. Dann Salz und Rigatoni hinzugeben. Die Rigatoni im geöffneten Topf bei mittlerer Hitze nach Packungsanleitung bissfest kochen, dabei gelegentlich umrühren. Vorsichtig gegen Ende der Garzeit 100 ml Wasser mit einer Schöpfkelle abnehmen, in eine Tasse geben und beiseitestellen. Anschließend Rigatoni in ein Sieb geben und abtropfen lassen.

Die Zwiebeln abziehen und in Würfel schneiden. Das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die Zwiebelwürfel darin unter Rühren 3-4 Minuten glasig anbraten.

Rote Bete und Feta in eine Schüssel geben. Die Knoblauchzehen abziehen, zusammen mit den Zwiebeln, dem Basilikum und dem Nudelwasser in die Schüssel geben. Zitrone auspressen und den Saft hinzugeben.

Die Saucenzutaten mit einem Pürierstab zu einer glatten Sauce pürieren. Die Sauce mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Die heißen Nudeln zusammen mit der Sauce zurück in den Topf geben und gut vermischen. Nudeln auf 4 Teller verteilen und nach Belieben mit Hartkäse bestreuen.