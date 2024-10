Er hat einen Polizisten verletzt Sturm auf das Kapitol: US-Darsteller Jay Johnston muss ins Gefängnis

Jay Johnston bei einem Auftritt im Jahr 2008. (lau/spot)

SpotOn News | 29.10.2024, 16:17 Uhr

Wegen seiner Beteiligung am Sturm auf das US-Kapitol im Januar 2021 ist Hollywood-Schauspieler Jay Johnston zu einer rund einjährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden.

Der US-Schauspieler Jay Johnston (56) ist wegen der Teilnahme am Sturm auf das Kapitol in Washington 2021 zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Wie die "Washington Post" berichtet, sah es das Gericht im District of Columbia als erwiesen an, dass Johnston am 6. Januar 2021 beim Angriff auf das US-Kapitol die Polizei behindert hat. Der Angeklagte wurde zu einer Haftstrafe von einem Jahr und einem Tag verurteilt.

Jay Johnston verletzte einen Polizisten

Johnston hatte sich vor Gericht schuldig bekannt. Unter anderem hat er an besagtem Tag der Anklage zufolge mit einem gestohlenen Polizeischild als Teil einer Menge einen Polizisten gegen eine Metalltür gedrückt und eingeklemmt. Der Beamte Daniel Hodges wurde bei dem Vorfall verletzt. Erschwerend kam für die Anklage hinzu, dass sich Johnston zu Halloween 2023 als sogenannter "QAnon-Schamane" Jacob Chansley (36) verkleidet hatte. Der 36-Jährige wurde mit einer Büffelhorn-Fellmütze zum Gesicht des Angriffs auf das US-Parlamentsgebäude. Er wurde zu knapp dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.

The #FBI is still seeking information on people who took part in the violence at the U.S. Capitol on January 6. If you know this individual, visit https://t.co/iL7sD5efWD. Refer to photo 247 in your tip. pic.twitter.com/CetMHzU190 — FBI (@FBI) March 4, 2021

"Er hält seine Beteiligung an einem der schwersten Verbrechen gegen unsere Demokratie für einen Scherz", schrieb die stellvertretende US-Staatsanwältin Kaitlin Klamann daher in Bezug auf Johnston. Die US-Bundesbehörde FBI hatte im März 2021 mit zwei Fotografien von dem Kapitolsturm nach Johnston gefahndet. Der Schauspieler war daraufhin identifiziert worden.

Ehemaliger Sprecher bei "Bob's Burgers"

Vor Gericht hatte Johnston angegeben, in Hollywood als Folge seiner Teilnahme an dem versuchten Staatsstreich keine Engagements mehr zu finden. Er stünde auf einer Blacklist, und sehe sich gezwungen, als Handwerker zu arbeiten, erklärte sein Anwalt vor Gericht.

Johnston lieh bis zum Jahr 2023 in der animierten Serie "Bob's Burgers" der Figur Jimmy Pesto Senior seine Stimme. In der bekannten Komödie "Anchorman – Die Legende von Ron Burgundy" hatte er eine kleine Rolle. Auch in den Comedy-Programmen "Mr. Show with Bob and David" sowie "Das Sarah Silverman Programm" trat er auf.