Spannendes Casting „Sturm der Liebe“: Echte Ärztin Katharina Scheuba wird zur TV-Ärztin

Dr. Katharina Scheuba verkörpert bei "Sturm der Liebe" Doktorandin Maxi. (lau/spot)

SpotOn News | 19.08.2024, 16:09 Uhr

Zuschauer und Fans der beliebten ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" dürfen sich auf ein neues Gesicht freuen. Die echte Ärztin Dr. Katharina Scheuba stößt zum Cast. Am Fürstenhof spielt sie eine angehende Ärztin.

Die beliebte ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" ist gerade erst wieder aus der Sommerpause zurück, da steht schon ein Neuzugang fest. Die echte Ärztin Dr. Katharina Scheuba (30) wird an den Fürstenhof kommen, und eine Medizinerin verkörpern, die an ihrer Doktorarbeit schreibt. Das wurde am Montag per Pressemitteilung bekannt.

Katharina Scheuba pendelt zwischen Klinik und TV-Set

Maxi Neubach heißt die neue "Sturm der Liebe"-Figur. Die "chaotisch-liebenswerte" Medizinerin können Zuschauerinnen und Zuschauer voraussichtlich ab 28. August und der 4267. Folge erleben. Maxi sei "eine Frohnatur und hat einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Eine starke Frau, die weiß, was sie will", erklärt Darstellerin Scheuba über ihre neue Rolle.

Die Medizinerin, eine gebürtige Wienerin, macht derzeit ihren Facharzt in Allgemeinmedizin im Krankenhaus in Wien. Schon seit einigen Jahren ist Neubach allerdings neben ihrem Medizinstudium und ihrer Tätigkeit in Arztpraxen und Privatkliniken auch als Schauspielerin tätig. So war sie im österreichischen Kinofilm "Dinner für Acht" und dem Mystery-Thriller "The Dark Girl" zu sehen. Mit "Outlander"-Star Graham McTavish (63) stand sie für den englischen Thriller "Dirty Boy" vor der Kamera, der im kommenden Jahr im Kino starten soll.

"Ich liebe einfach beides", sagt der "Sturm der Liebe"-Neuzugang über seine berufliche Doppel-Situation. Und weiter: "Mich für immer für einen der beiden Berufe zu entscheiden, das könnte ich momentan nicht. Warum auch?". Ihre Figur Maxi sei dabei ihre "erste durchgehende TV-Rolle, die wie ich im echten Leben Ärztin ist". Die Recherche für ihre Rolle kann sich die 30-Jährige da wohl sparen.