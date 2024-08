"Lindenstraße"-Star Sturz im Theater: Marie-Luise Marjan erlitt Oberschenkelhalsbruch

Marie-Luise Marjan stürzte vor zwei Monaten schwer. (eyn/spot)

SpotOn News | 14.08.2024, 09:26 Uhr

Marie-Luise Marjan hat sich bei einem Sturz vor zwei Monaten einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen. Aktuell befindet sich die "Lindenstraße"-Darstellerin in einer Rehaklinik.

Marie-Luise Marjan (84) erholt sich aktuell von einer schwerwiegenden Verletzung. Dem Magazin "Bunte" erzählt die Schauspielerin, die 35 Jahre lang die Helga Beimer in der Serie "Lindenstraße" verkörperte, dass sie am 7. Juni im Theater gestürzt sei. Sie sei "ganz böse" hingefallen und habe sich dabei einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen.

"Ich wurde sofort operiert. Das war Glück im Unglück. Meine Nerven und Blutverbindungen blieben so intakt", führt die 84-Jährige aus. Derzeit befindet sie sich weiterhin in einer Rehaklinik in Bad Driburg, um vollständig von dem Sturz zu genesen.

"In einem halben Jahr laufe ich wieder wie ein Reh"

Für Marjan ist das tägliche Training in der Einrichtung eine neue Erfahrung. "Zum ersten Mal in meinem Leben trainierte ich an Geräten, nie zuvor hatte ich ein Fitnessstudio betreten. Das ändere ich jetzt", betont sie. Immerhin sollen sich schnell Ergebnisse einstellen: "In einem halben Jahr laufe ich wieder wie ein Reh."

Marie-Luise Marjan spielte von der ersten Folge der "Lindenstraße" im Dezember 1985 bis zu ihrer Einstellung im März 2020 in der deutschen Seifenoper. Parallel wurde sie in diversen anderen Fernsehproduktionen besetzt, lieh aber unter anderem auch Königin Lillian in den "Shrek"-Kinofilmen ihre Stimme. Seit dem Ende der "Lindenstraße" hält die Essenerin Lesungen und ist weiter im TV zu sehen, beispielsweise bei "SOKO Stuttgart".