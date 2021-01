09.01.2021 07:56 Uhr

Stylingtipps: Welche Schuhe passen zu Rock und Kleid?

Kleider und Röcke sind echte Allrounder. Gerade nach den Feiertagen, an denen sich vielleicht ein paar Kilos angesammelt haben, kann man insbesondere mit fließenden Kleidchen einige Kilos gut kaschieren.

Doch wie stylt man Rock sowie Kleid am besten und vor allem welche Schuhe passen dazu? Ein Blick auf Stars und Sternchen zeigt die angesagtesten Looks.

Elegant und stylisch mit Overknees und Co.

Gerade in den kalten Wintermonaten sind Stiefel zu Kleid oder Rock ideal geeignet. Insbesondere Overknees zaubern einen coolen Look und lassen sich aufregend kombinieren. Influencerin Citamaass macht es vor und stylt einen Winterlook mit angesagten cognac-farbenen Overknees. Besonders cool sind in diesem Winter schöne Erdtöne wie Camel, Cognac, Taupe oder Beige und Materialien wie Wildleder. Gepaart mit einem Strickkleid ergibt sich daraus ein schöner Winterlook.

Neben sexy Overknees sind aber auch Chelsea Boots mit Plateau und Chunky Boots angesagt. Diese sind zusätzlich für ausgiebige Spaziergänge im Grünen geeignet und trotzen auch Matsch sowie Regen. Am besten kombiniert man die lässigen Stiefel mit Lederteilen wie einem coolen Lederrock oder -kleid. Auch mit groben Materialien wie Cord oder Wolle

wirken die Looks stets rockig und lässig.

Lässig und sportlich mit Sneakern

Wer es lieber etwas bequemer mag, greift am besten zu einer Kombination aus lockerem Kleid mit angesagten Sneakern. Die frisch gebackene Zweifach-Mama Amira Pocher strahlt im luftigen Wickelkleid mit cleanen weißen Sneakern um die Wette. Mit Strumpfhose oder lässigen Kniestrümpfen wird das Outfit schnell wintertauglich und ist auch für kalte Tage geeignet.

Für den Büro-Look: Loafers, High Heels oder Boots

Wer auch im Büro mit seinem Kleid-Look glänzen will, der kombiniert dieses am besten zu angesagten Loafern, klassischen High Heels oder klassischen Schnürboots. Mit einem Blazer oder einer lockeren Bluse zum Rock ist der Office-Style perfekt.

Mit coolen Accessoires den Look abrunden

Neben dem perfekten Schuh sind auch passende Accessoires wichtig, um das Outfit abzurunden. Mit einigen hochwertigen Eyecatchern gelingt ein absoluter Hingucker-Look. Dafür eignen sich Gürtel, Handtaschen oder Schals, z. B. von Premium-Marken wie Guess mit markantem Logo-Design. Aber auch die folgenden Accessoires schaffen den Wow-Effekt:

+ Hüte im XXL-Look

+ Angesagte Beanies mit Logo-Print

+ Schals und Tücher

+ Rucksäcke

+ Stulpen oder Kniestrümpfe (Halten nicht nur warm, sondern können auch ein cooles Outfit zaubern.)

+ Strumpfhosen mit Muster

Die absoluten No Gos

Wer nicht ins Mode-Fettnäpfchen treten will, der sollte vor allem von auffälligen Lederstiefeln mit Pfennigabsatz absehen. So sind Knallfarben dieses Jahr zwar super trendy, allerdings nicht nur das Schuhwerk bestimmt. Auch Lack und Leder, Stiefel im Leoprint oder

zu kurze Röcke in Kombination mit hohen Absätzen bleiben – in den meisten Fällen – ein Tabu. (KTAD)