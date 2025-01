Von alten Klassikern bis Futurismus Stylische Prognose: Diese Modetrends kommen 2025 ganz groß raus

Kendall Jenner und Gigi Hadid (links und Mitte) in extravaganten Mode-Entwürfen bei der Fashion Show von Jacquemus. (the/spot)

SpotOn News | 02.01.2025, 23:15 Uhr

2025 wird ein aufregendes Modejahr. Während einige Trends nach Jahren zurückkehren, bleiben andere erhalten und wieder andere nehmen uns auf modische Art und Weise mit in ein neues Jahrtausend. Das ist die Style-Prognose für das neue Jahr.

Das Modejahr 2025 verspricht spannend zu werden: Alte Klassiker kehren zurück, futuristische Styles prägen die Laufstege und Mut zu extravaganten Styles und auffälligen Farben spielt eine größere Rolle denn je. Von Boho-Chic bis zur Y3K-Ästhetik: Diese Modetrends werden das Jahr 2025 prägen.

Boho-Chic wird edgy und cool

2025 kehrt eine federleichte Ästhetik zurück in die Mode, die wir alle vermisst haben: Der luftige Boho-Stil erlebt 2025 mit fließenden Kleidern, luftigen Oberteilen, Spitze und Chiffon ein grandioses Comeback. Geprägt von der Nostalgie der 70er-Jahre und inspiriert durch Chefdesignerin Chemena Kamali von Chloé, lebt die aus den 2000er Jahren bekannte Ästhetik wieder auf. Es gilt das Motto: Je mehr Rüschen desto besser. Doch dieses Jahr trifft der Boho-Look auf edgy Elemente: Robuste Lederjacken oder rockige Accessoires wie hohe Stiefel und mit Nieten besetzte Taschen sorgen in Kombination mit fließenden Stoffen, langen lockigen Haaren und Goldschmuck für schöne Fashion-Momente 2025.

Eine Kugel Pistazie, bitte

Zwar wurde Mocha Mousse von Pantone zur Farbe des Jahres 2025 auserwählt, doch ein anderer Farbton ist dabei, der Trendfarbe den Rang abzulaufen: Pistaziengrün hat sich in die Herzen der Modefans geschlichen. Während 2024 sanfte Pastellfarben wie Buttergelb und Blassrosa besonders angesagt waren, erobert im neuen Jahr dieser frische und frühlingshafte Grünton die Fashion-Welt. Bekannte Designer-Labels wie Chloé, Prada, Tory Burch und Simone Rocha haben den Farbton, der an zartes Mintgrün erinnert, als Kleider, Hosen und Accessoires in ihre Kollektionen integriert.

Maximalismus statt Minimalismus

Riesige Haarschleifen, auffällige Halsketten, übergroße Blazer mit Statement-Applikationen und Schulterpolster: Nachdem der Minimalismus in den letzten Jahren die Mode dominiert hat, steht 2025 ganz im Zeichen des Maximalismus. Die Mode wird laut und selbstbewusst, was sich in kräftigen Farben, auffälligen Mustern und überdimensionierten Accessoires widerspiegelt. Saint Laurent und Moschino gehören zu den Vorreitern dieses Trends für 2025 und zeigen mit ihren aktuellen Kollektionen, dass mehr tatsächlich mehr ist.

Vegan Animal Prints

Gekommen um zu bleiben: Tiermuster sind auch 2025 ein absolutes Fashion-Highlight. Marken wie Prada, Ganni, Chloé, Dries Van Noten oder Jacquemus kultivieren diesen Trend für 2025 in ihren neuen Entwürfen. Egal ob Leopardenmuster, Kuhfell, Schlangenhaut, Zebra oder Tiger – Animal Prints sind ein Must-have im Kleiderschrank, allerdings ohne dabei Tieren Leid zuzufügen. Veganer Kunstpelz sowie Kunstleder machen es möglich.

Zurück in die Zukunft: Y3K-Ästhetik

Mode aus dem nächsten Jahrhundert? Es wird dystopisch, funktional und cool. Die Zukunft lässt grüßen: Die Y3K-Ästhetik von Labels wie Balenciaga erobert die Modewelt mit futuristischen Designs, glänzenden Metallics und dystopischen Elementen. Inspiriert von technologischen und digitalen Entwicklungen, greifen Modemacher und Fashion-Experten diese Themen auf und interpretieren sie auf innovative Weise. Dieser Trend spiegelt eine Vision der Zukunft wider, die modern und progressiv ist. Bereit für das Modejahr 3025?