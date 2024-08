Im Saint-Laurent-Look Stylisches Vater-Tochter-Duo: Lenny Kravitz begleitet Zoë zur Premiere

Lenny Kravitz Seite an Seite mit seiner Tochter Zoë Kravitz bei der Premiere ihres Films "Blink Twice" in London. (the/spot)

SpotOn News | 20.08.2024, 11:54 Uhr

Zoë Kravitz präsentiert ihr erstes Regie-Werk und kann dabei auf die Unterstützung ihrer Familie zählen: In London zeigte Vater Lenny Kravitz in einem stylischen Outfit, wie stolz er auf seine Tochter zu sein scheint.

Zoë Kravitz (35) kann sich bei der Promotion ihres neuen Films "Blink Twice", bei dem sie erstmals Regie führte, ganz auf die Unterstützung ihrer Familie verlassen. Bei der Premiere des Thriller-Streifens in London wurde sie unter anderem von ihrem Vater Lenny Kravitz (60) auf dem roten Teppich begleitet. Das Vater-Tochter-Duo ließ sich Arm in Arm von den Fotografen ablichten und überzeugte durch stylische Outfits aus dem Hause Saint Laurent.

Im Saint-Laurent-Partnerlook

Die 35-Jährige trug bei der Premiere in der britischen Hauptstadt ein Ensemble aus einem roten Tanktop in Kombination mit einem eleganten roten Maxi-Rock – ihre Taille wurde durch einen passenden Gürtel in Szene gesetzt. Ihr dunkles Haar trug Kravitz zu einem strengen Dutt mit Mittelscheitel frisiert, während ihre natürliche Schönheit durch ein schlichtes Make-up, das vor allem ihre Lippen und Augenbrauen betonte, hervorgehoben wurde.

Daneben posierte sichtlich stolz ihr Vater Lenny Kravitz. Auch er besuchte die Regie-Premiere seiner Tochter in einem klassisch-modernen Ensemble von Saint Laurent. Der Musiker trug einen locker sitzenden zweireihigen Anzug in der Farbe Stone und zeigte unter seinem Jackett viel Haut. Abgerundet wurde der Look durch weiße Schuhe und eine dunkle Sonnenbrille.

Bei der Filmpremiere wurde Zoë Kravitz zudem von ihrem Verlobten Channing Tatum (44) unterstützt, der in dem Film die Hauptrolle des reichen Tech-Entrepreneur Slater King spielt. Bei der Vorführung in London trug der Schauspieler einen klassischen schwarzen Anzug mit weißem Hemd und schwarzer Krawatte.

Einen ähnlichen Look hatte er bereits Anfang August präsentiert, als "Blink Twice" in Los Angeles Premiere gefeiert hat. Kravitz und Tatum zeigten sich zu diesem Anlass erstmals gemeinsam auf einem roten Teppich.

Kravitz und Tatum seit 2023 verlobt

Das Paar wurde zuletzt im Juli gemeinsam nach der New-York-City-Premiere des Films "Fly Me to the Moon", ebenfalls mit Tatum im Cast, gesehen. Im Kino hielten sie Händchen, wie das "People"-Magazin dokumentierte. Seit über zwei Jahren sind die beiden inzwischen liiert, zusammen sind sie laut dem Magazin seit Sommer 2021 und verlobt seit 2023.

Sowohl Zoë Kravitz als auch Channing Tatum haben bereits eine Ehe hinter sich. Tatum war von 2009 bis 2019 mit Schauspielerin Jenna Dewan (43) verheiratet, mit der er auch Tochter Everly (10) hat. Zoë Kravitz war von 2019 bis 2021 mit dem Schauspieler Karl Glusman (36) verheiratet.