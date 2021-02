06.02.2021 17:44 Uhr

Stylishe Sohlen: Das sind die Schuhtrends 2021

Vier Schuhmodelle werden im Jahr 2021 super relevant. Welche das sind und wo sie erhältlich sind, erfährst du im folgenden Artikel.

Obwohl das Haus momentan eher selten verlassen wird, sind diese vier Schuhtrends der Grund dafür, wieder Lust zum Shoppen zu bekommen. Online-shoppen selbstverständlich. Außerdem sind sie der perfekte Grund, um seinen verstaubten Schuhschrank mal ordentlich auszumisten. Welcher Trend-Schuh feiert dieses Jahr sein Comeback und von welchen Tretern hören wir 2021 das erste Mal?

1. Gummistiefel

Sie sind nicht nur super praktisch, sondern auch schon länger total im Trend. Und auch 2021 sind Gummistiefel weiterhin total angesagt. Nein, keine Sorge, es geht nicht um die klassischen Gummistiefel, den man früher als Kind bei regnerischem Wetter getragen hat. Es handelt sich um eine neue aufgehübschte und extrem coole Version des Gummistiefels. Die Modeinfluncerin „stylebynelli“ trägt den Gummistiefel in einem dunklen Olivgrün. Dazu kombiniert sie eine beige taillierte overisze Hemdjacke und eine ebenfalls beige Designer Handtasche der Marke Bottega Veneta (Preis circa 2.5000 Euro). Nellis Stiefel gibt es bei Zara für 49, 95 Euro. Sie sind ideal um stylisch und wettergeschützt durch die kalte und nasse Jahreszeit zu kommen.

2. Ankle Boots

Stiefel sind im neuen Jahr gar nicht mehr wegzudenken. Genau wie Trend Nummer zwei. Bottega Veneta, Burberry und viele andere Luxusmarken sind ganz vorne mit dabei, wenn es um die neusten und angesagtesten Schuhwerke geht. Sie setzten auf klobige Ankle Boots mit dicker Gummisohle. Durch ihre breites und klobiges Design verleihen sie jeder Trägerin optisch verlängerte Beine und schummeln dich sogar noch ein paar Zentimeter größer. Ob mit langer Hose oder kurzem Kleidchen, sie lassen sich zu fast allem kombinieren. Instagram-Star Alicia Roddy macht es vor. Sie rockt weiße Ankle Boots zusammen mit einer beigefarbenen Leggings und karierten Hemdjacke. Wer auch Lust auf die klobigen Trendschuhe bekommen hat, sollte sich im Online Shop Asos umschauen, dort gibt es die Stiefel in vielen verschiedenen Farben für circa 50-60 Euro.

3. Slip-on Loafer

Die Slip-on Loafer sind der ideale Übergangsschuh für den kommenden Frühling. Ob als modischer Hausschuh für den aktuellen Lockdown oder als eleganter Loafer für die wärmere Jahreszeit, es funktioniert beides. Dieses extravagante Schuhwerk wird im neuen Jahr zum wiederholten Mal sein Comeback feiern. Ob spitz oder rund ist dabei ganz egal, beide Formen wirken durch ihr Design super elegant und verleihen deinem Outfit das gewisse Extra. Wer also mal keine Lust auf High Heels hat, kann zum ebenfalls schicken Slip-on Loafer greifen. Die ehemalige „Germanys next Topmodel“-Kandidatin Darya Strelnikova ist Fan der teureren Variante. Sie trägt einen Slip-on Loafer der Designermarke Gucci (Preis circa 690 Euro). Ein etwas preiswerteres und schlichteres Modell gibt es im Shop von Designer Steve Madden für 79,99 Euro.

4. Vintage Sneaker

Der letzte Trend ist das perfekte Beispiel dafür, dass neu nicht immer gleich besser sein muss. Sportmarken wie New Balance, Vans, Adidas, Reebok oder Nike bringen den Vintage Sneaker zurück in unsere Schuhschränke. Sie sehen getragen aus und sind doch ganz neu. Model und Influencerin Caro Daur trägt eine schlichte weiß blaue Variante des Sneakers. (New Balance, Preis 69,90 Euro). Caros Trendsneaker kann bei Allike nachgekauft werden. Diejenigen, die es etwas teurer und ausgefallener mögen, sollten bei NET-A-PORTER vorbeischauen. Aktuell bietet der Online Shop ein extravagantes Verloursleder Modell von Adidas an, für 180 Euro.

(TSK)