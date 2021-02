Stylisher Durchblick: Die Brillentrends 2021

21.02.2021 19:00 Uhr

Bald ist es wieder so weit. Der Frühling kommt und das bedeutet viel Sonne und Sonnenbrillen-Zeit!

Lange müssen wir uns nicht mehr gedulden. Die warme Jahreszeit kommt immer näher. Sobald die ersten Sonnenstrahlen herauskommen, können wir auch endlich wieder unsere heißbegehrten Sonnenbrille tragen. Um sich perfekt darauf vorzubereiten und bloß keinen Fehlkauf zu tätigen, verraten wir, welche Sonnenbrillen 2021 im Trend liegen. Welche Farben sind angesagt? Welche Formen werden sich dieses Jahr durchsetzen? Eckig, rund, Cateye oder Butterfly? Hier kommen die Antworten:

Neon-Sonnenbrillen

Mit der Sonne um die Wette strahlen ist bei unserem ersten Brillentrend vorprogrammiert. Sonnenbrillen in allen möglichen Neonfarben sind dieses Jahr total angesagt. Ganz egal ob pink, orange, gelb, blau oder grün. Hauptsache neon! Sängerin Dua Lipa zeigt, wie modisch der neue Trend aussehen kann. Die 25-Jährige trägt ein eckiges Modell in neongrün. Damit ist sie ein echter Hingucker. Die Designermarken Gucci und Versace bieten aktuell ähnliche Sonnenbrillen an.

Butterfly-Sonnenbrillen

Dieses Modell kommt uns irgendwie bekannt vor. Tatsächlich sie sieht der beliebten Cateye-Sonnenbrille sehr ähnlich. Zu hohen Pferdeschwänzen und streng gegelten Haaren tragen wir dieses Jahr Butterfly-Sonnenbrillen. Sie verleihen ihrem Träger die gewisse Extravaganz, betonen Wangenknochen und sehen dabei auch noch super elegant und sexy aus. Diese Sonnenbrille ist wirklich ein wahrer Alleskönner. Fashion Influencerin Alicia Roddy trägt die Butterfly-Sonnenbrille in klassischem Schwarz. Bei „mytheresa“ gibt es ein schickes Butterfly-Modell von Saint Laurent.

Eckige Sonnenbrillen

Dieser Sonnenbrillentrend setzt sich auch in diesem Jahr durch. Eckige Sonnenbrille dürfen gerne schmal oder breit sein. So passen sie sich perfekt der Gesichtsform an und verleihen jedem coolen Look das gewisse Extra. Model und Influencerin Caro Daur ist ein großer Fan dieses Modells. Auf ihrem Instagram-Account sieht man die hübsche 25-Jährige fast nur noch mit eckigen Sonnenbrillen.

Retro- und Vintage-Sonnenbrille

Model Sofia Richie ist die Queen der Retro- und Vintage-Sonnenbrillen. Sie besitzt wirklich jedes Modell. Nicht nur im Interior-Design sind Retro und Vintage dieses Jahr total In. In der Modewelt gilt dasselbe. Vintage-Sneaker, Vintage-Fashion und natürlich Vintage-Sonnenbrillen. Hauptsache das Accessoire sieht irgendwie getragen aus. Uns erinnern die stylischen Brillen an kultige 70er und 80er-Outfits. Sofia Richie macht es vor und kombiniert zu ihrer runden Vintage-Brille einen Retro Fell Bucket Hat mit Leo Print. Sehr cool! Zum Nachkaufen gibt es schon für wenig Geld von der Marke Le Specs etliche Modelle im hippen Retro Design.

(TSK)