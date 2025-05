Musik Suede veröffentlichen im September ihr 10. Album ‚Antidepressants‘

Suede - Dawbell ONE USE 2025 album BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.05.2025, 14:00 Uhr

Suede werden am 5. September ihr 10. Studioalbum ‚Antidepressants‘ veröffentlichen.

Die von Brett Anderson geleitete Band bereitet sich auf die Veröffentlichung des Nachfolgers von ‚Autofiction‘ aus dem Jahr 2022 vor – ihrem erfolgreichsten Album seit über 20 Jahren, das Platz zwei der britischen Album-Charts erreichte und das der 57-jährige Sänger als „gebrochene Musik für gebrochene Menschen“ bezeichnet.

Suede haben auch die grüblerische Leadsingle ‚Disintegrate‘ veröffentlicht; eine „hymnische Akzeptanz der eigenen Sterblichkeit, die unsere universelle Angst vor dem Tod in eine dunkle Feier des Untergangs verwandelt“. In einer Pressemitteilung sagte Brett: „Wenn Autofiction unser Punk-Album war, ist Antidepressants unser Post-Punk-Album. Es geht um die Spannungen des modernen Lebens, die Paranoia, die Angst, die Neurosen. Wir alle streben nach Verbindung in einer unzusammenhängenden Welt. Das war das Gefühl, das ich in den Songs vermitteln wollte. Das Album heißt Antidepressiva. Das ist gebrochene Musik für gebrochene Menschen.“

Für das Album haben sich Suede erneut mit dem langjährigen Produzenten Ed Buller zusammengetan. Viele Bands würden nach 36 Jahren im kreativen Prozess ermüden – aber nicht Suede. „Es ist wirklich aufregend, in dieser Band zu sein. Es fühlt sich an, als ob wir immer noch kreativ vorankommen. Dies ist ein breit gefächertes und ehrgeiziges Album“, so Brett. Bassist Mat Osman fügte hinzu: „Es ist eine Platte für die große Bühne und wir schalten einen Gang höher.“