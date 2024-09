Stars Steve Martin: Großes Lob an seinen ‚Only Murders in the Building‘-Co-Star Selena Gomez Steve Martin erzählte, dass er Selena Gomez schon immer „bewundert und respektiert“ habe. Der 79-jährige Schauspieler spielt an der Seite der 32-jährigen Selena in ihrer erfolgreichen Fernsehserie ‚Only Murders in the Building‘ mit und Steve verriet jetzt, dass er den Star als „würdevoll und kultiviert“ bezeichnen würde. Steve, der auch neben Martin Short in der […]