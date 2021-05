Süße Baby-Fotos: Ashley Tisdale schwärmt von Töchterchen Jupiter

US-Star Ashley Tisdale wurde im März 2021 erstmals Mutter (ili/spot)

11.05.2021 09:38 Uhr

Sieben Fotos und ein Video hat Schauspielerin Ashley Tisdale von Tochter Jupiter hochgeladen. Im Text dazu schwärmt sie von ihrer Schönheit.

US-Schauspielerin Ashley Tisdale (35, „High School Musical“) zeigt ihr „schönes“ Töchterchen Jupiter erstmals in voller Pracht. Auf Instagram teilte sie sieben Porträtaufnahmen und ein Video. „Ich wusste, dass Christopher French und ich ein süßes Baby haben würden, aber ich habe nicht erwartet, dass sie so schön sein würde“, schwärmt sie im Text zu den Bildern, die das Baby teils wach, teils schlafend oder in Papas Arm zeigen. Im Video liegt das sechs Wochen alte Kind auf Mamas Bauch, bevor die Kamera auf die großen blauen Augen des Kindes zoomt.

Ashley Tisdale und der US-Musiker Christopher French (39) sind seit 2014 verheiratet. Kurz nach dem sechsten Hochzeitstag hatte das Paar im September vergangenen Jahres bekannt gegeben, dass es das erste Kind erwarte. Baby Jupiter Iris French kam am 23. März zur Welt.