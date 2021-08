Süße Details in Herzogin Meghans Geburtstagsvideo

Herzogin Meghan wünscht sich viele guten Taten zum Geburtstag. (ili/spot)

05.08.2021 08:26 Uhr

In Herzogin Meghans Geburtstagsvideo sind viele süße Details zu entdecken. Unter anderem zeigt die US-Amerikanerin ein erstes Foto von Töchterchen Lili.

Herzogin Meghan postete anlässlich ihres 40. Geburtstags am 4. August ein Video auf Archewell, der Homepage von ihr und Ehemann Prinz Harry (36), in dem sie zum Spenden von 40 Minuten Zeit für den guten Zweck aufruft. Zu sehen sind US-Schauspielerin Melissa McCarthy (50) und am Schluss auch Meghans jonglierender Mann. Doch bei genauerem Betrachten gibt es weitere Details zu entdecken.

Erstes Foto von Lili?

So sind am Anfang des Clips auf ihrem Schreibtisch kurz einige Fotos zu sehen. Zwar sind die Bilder verschwommen, dennoch könnten erste Fotos von Töchterchen Lili (2 Monate) dabei sein. Ein weiteres könnte Sohn Archie (2) zeigen, wie er seine kleine Schwester im Arm hält.

Sternzeichen-Halsketten für Archie und Lili

Klar zu erkennen sind dagegen die beiden weißgoldenen Halsketten, die Herzogin Meghan angelegt hat. Die funkelnden Diamanten an den Ketten des Designers Logan Hollowell aus Los Angeles symbolisieren die Sternzeichen ihrer beiden Kinder: Stier (Archie) und Zwillinge (Lili). Laut „Daily Mail“ kostet eine Kette 1.283 Pfund (umgerechnet etwa 1.506 Euro).

Beagle Guy immer an ihrer Seite

Und noch ein Liebling ist im Clip zu sehen: Meghans Beagle Guy schläft hinter seinem Frauchen auf einem Hundekissen. Im Laufe des Clips wacht er auf und schaut in die Kamera. Der Hund war 2017 zusammen mit der damaligen Schauspielerin Meghan Markle zu Prinz Harry in den Kensington Palast gezogen. Sie hatte ihn adoptiert, als sie noch in Toronto, Kanada, lebte und die Hauptrolle in „Suits“ spielte.

Weitere Details

Herzogin Meghan sitzt wie eine Königin mit Tee und Keksen an ihrem massiven Schreibtisch, den eine goldene Vase mit weißen Rosen ziert und der vor einem steinernen Kamin platziert ist. Auf dem Tisch liegen zwei große Stapel ihres Buches „The Bench“ und ein großer Quarzkristall.

Der britische Prinz und die US-Amerikanerin sind seit 2018 verheiratet. Im Mai 2019 kam Sohn Archie zur Welt, im Juni 2021 Tochter Lili. Seit Anfang 2020 lebt die Familie in Kalifornien. Harry und Meghan sind nicht mehr für die britische Krone tätig.