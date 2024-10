Ehemann und "Papa" wird 50 Süße Posts! Sarah Connor und ihre Tochter gratulieren Florian Fischer

Sarah Connor und Florian Fischer sind seit 2013 verheiratet. (ili/spot)

SpotOn News | 14.10.2024, 14:35 Uhr

Sängerin Sarah Connor gratuliert ihrem Ehemann Florian Fischer mit einem liebevollen Post zum 50. Geburtstag. Nicht minder süß sind auch die öffentlichen Glückwünsche von Summer Terenzi.

Musikmanager Florian Fischer feierte am Sonntag seinen 50. Geburtstag. Ihm zu Ehren veröffentlichte seine Ehefrau, Popstar Sarah Connor (44), einen liebevollen Post auf Instagram. Zu einem schwarz-weißen Polaroid-Foto, auf dem die beiden sich küssen, schreibt sie: "Mein König, Liebe meines Lebens. Happy Birthday".

Sarah Connor und Florian Fischer sind seit 2010 ein Paar und seit 2013 verheiratet. Sie haben eine gemeinsame Tochter (geb. 2011) und einen gemeinsamen Sohn (geb .2017). Aus Connors erster Ehe (2004-2010, Trennung 2008) mit Sänger Marc Terenzi (46) stammen Connors ältere Kinder Tyler Terenzi (20) und Summer Terenzi (18). Letztere gratulierte ihrem Stiefvater ebenfalls öffentlich und äußert liebevoll.

Auch Tochter Summer Terenzi gratuliert

In ihren Instagram-Storys veröffentlichte sie eine Collage aus drei gemeinsamen Fotos, die offenbar über die Jahre entstanden sind, denn Summer Terenzi ist vom Kleinkindalter bis heute zu sehen. Dazu schreibt die 18-Jährige: "Happy Birthday Papa, love u so much" und garniert es mit einem roten Herz. Florian Fischer repostete Summers Post und kommentierte ihn mit einem: "Ich bin zutiefst dankbar, dich in meinem Leben zu haben! Ich liebe dich mehr."

Liebevoller Post von Florian Fischer

Eines der Fotos, die Summer verwendet hat, findet sich übrigens bereits auf Fischers Account, denn damit gratulierte er seiner "Summie" im Juni 2022 zum 16. Geburtstag. Und auch er unterschrieb mit "Papa".

"Meine wunderschöne kleine und nun schon ziemlich große Summie, jetzt bist Du endlich 16 und seit 13 Jahren sind wir Teil unseres gemeinsamen Lebens. Ich möchte nicht einen Tag davon missen! Ich werde immer an Deiner Seite und für Dich da sein… Du bist eine unglaubliche Persönlichkeit und bereicherst mein Leben jeden Tag! Ich liebe Dich über alles, Dein Papa!", schrieb Fischer damals. Sarah Connor kommentierte den Post mit einem roten Herz und einem Emoji mit Tränen in den Augen.