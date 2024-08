Name ist bereits bekannt Süßes Bild mit Enkelin: David Hasselhoff ist Opa geworden

David Hasselhoffs Tochter Taylor ist Mutter geworden. (jom/spot)

SpotOn News | 14.08.2024, 10:23 Uhr

Schauspieler und Sänger David Hasselhoff hat bei Instagram verkündet, dass er Opa geworden ist. Auf einem Foto hält er das Baby von Tochter Taylor in den Armen.

Opa-Freuden bei David Hasselhoff (72): Der "Baywatch"-Star hat mit einem süßen Instagram-Bild verkündet, dass er ein Baby in seiner Familie begrüßen durfte. "Ein weinender Großvater", schrieb er zu dem Schnappschuss, auf dem er seine in ein Handtuch gewickelte Enkelin behutsam in den Armen hält. "Sie ist perfekt, Wow. Ich bin so gesegnet." In einer Instagram Story zeigte er zudem ein Foto mit seiner Tochter Taylor Hasselhoff-Fiore (34) und ihrem Baby, die der Schauspieler und Sänger offenbar im Krankenhaus besuchte. Dazu schrieb er: "Ich liebe dich Tay und ich liebe London für immer."

Taylor Hasselhoff-Fiore gab ebenfalls bei Instagram Einblicke in die erste Zeit mit Tochter London Hasselhoff-Fiore. Sie teilte in einer Instagram-Story ein Foto von Talyn Fiore, die zu einem Bild ihrer Nichte, die in eine Decke mit ihrem Namen gehüllt ist, schrieb: "Mein Herz ist bis zum Rande mit Liebe gefüllt für dieses kleine Mädchen."

Der August wird zum "Lieblingsmonat"

Die frischgebackene Mutter ist seit Februar 2023 mit Madison Fiore verheiratet. "Ich habe meine Tochter noch nie so schön gesehen wie an ihrem Hochzeitstag", schrieb David Hasselhoff damals bei Instagram zu Hochzeitsbildern. "Sie hat in Madison einen Gewinner gefunden, und ich heiße ihn und seine Familie in meiner Familie willkommen."

Im vergangenen Februar verkündete Taylor ihrer Community ihre Schwangerschaft: "Endlich können wir den schönsten neuen Abschnitt unseres Lebens mit der Welt teilen! Der August 2024 wird bald unser Lieblingsmonat werden. Ich kann es kaum erwarten, Mama zu werden und freue mich so darauf, unsere Familie zu vergrößern."

Neben Tochter Taylor stammt auch Hasselhoffs Tochter Hayley (31) aus der Ehe mit Pamela Bach (60), die von 1989 bis 2006 hielt. 2018 heiratete Hasselhoff zum dritten Mal. Am 31. Juli gab der Sänger und Schauspieler seiner Frau Hayley Roberts das Jawort. Die beiden sind seit 2011 ein Paar.