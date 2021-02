Süßes Detail in Meghans Outfit zur Schwangerschaftsverkündung

15.02.2021 18:00 Uhr

Auf dem Foto zur Schwangerschaftsverkündung sind Harry und Meghan als glückliches Paar zu sehen. Aber auch Sohn Archie ist indirekt dabei.

Mit einem intimen Schwarz-Weiß-Foto haben Harry (36) und Meghan (39) die frohe Kunde öffentlich gemacht: Sie erwarten das zweite gemeinsame Kind. Auf dem professionellen Schnappschuss, eingefangen von Fotograf Misan Harriman (55), genießt das Paar Zweisamkeit in der Natur. Während Harry im Sitzen liebevoll auf seine Frau hinunterblickt und ihr ein breites Lächeln schenkt, ruht ihr Kopf in seinem Schoß. Sie liegt entspannt im Gras, eine Hand auf die deutlich sichtbare Wölbung gelegt, die sich unter ihrem weißen Kleid abzeichnet.

Das Besondere an dem Foto: In Meghans Kleiderwahl steckt ein süßes Detail. Wie das US-amerikanische „People“-Magazin berichtet, handelt es sich bei dem weißen, bodenlangen Kleid um eine Maßanfertigung des Modehauses Carolina Herrera. Erhalten haben soll Meghan das Design bereits zu ihrer ersten Schwangerschaft mit Sohn Archie (1) im Jahr 2019. Die baldige Zweifach-Mutter ist gut befreundet mit dem Kreativdirektor der Marke, Wes Gordon (34). Indem sie das Designerstück nun zur Schwangerschaftsverkündung trägt, ist auch ihr Sohn Archie in gewisser Weise ein Teil davon.

Meg, I was there at your wedding to witness this love story begin, and my friend, I am honoured to capture it grow. Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on this joyous news!#remoteshoot #shotonipad #shotbymisan pic.twitter.com/3iSYjydVj9

— Misan Harriman (@misanharriman) February 14, 2021