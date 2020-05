Süßes Foto: Kylie Jenner wird Travis Scott für „immer lieben“

Kylie Jenner wird Travis Scott für immer lieben. Die ‚Keeping Up With the Kardashians‘-Darstellerin trennte sich letzten Oktober von ihrem Freund und dem Vater ihrer kleinen Tochter Stormi. Es gibt allerdings schon seit einer Weile Gerüchte, dass die beiden sich wieder näher gekommen sein sollen.

Auch die Corona-Isolation verbringen sie zum größten Teil gemeinsam, damit keiner von beiden auf sein kleines Töchterchen verzichten muss. Nun äußerte sich Kylie auch öffentlich zu Travis, indem sie ihm eine liebevolle Nachricht zum 28. Geburtstag schickte, den er am Donnerstag (30. April) feierte. Auf Instagram postete die junge Mutter eine Reihe von bisher ungesehenen Schnappschüssen des ‚Astroworld‘-Hitmachers mit Stormi.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Kylie ? (@kyliejenner) am Apr 30, 2020 um 10:40 PDT

Geburtstags-Post

Dazu schrieb die 22-Jährige: „DADA. Alles Gute zum Geburtstag für den Vater des Jahres. Ich muss wohl langsam, aber sicher akzeptieren, dass Storm ein Papakind ist. Aber wie auch immer. Wir sind nur halb so großartig. Das wunderschönste, schlauste, liebevollste und lustigste kleine Baby. Das beste Geschenk. Okay, jetzt weine ich. Ich liebe dich für immer @travisscott.“

Das klingt nicht so, als wären die jungen Eltern einfach nur Freunde. Offenbar hält diese kleine Familie weiterhin in guten wie in schlechten Zeiten zusammen. Wie schön.