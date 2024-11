Fan-Liebling mit dabei „Suits: L.A.“: Serienstar Gabriel Macht kehrt für Spin-off zurück

"Suits"-Star Gabriel Macht wird auch im Spin-off zur Erfolgsserie zu bewundern sein. (lau/spot)

SpotOn News | 20.11.2024, 22:29 Uhr

Fanfavorit Harvey Specter aus "Suits" wird auch im Spin-off "Suits: L.A." auftreten. Das bestätigte Darsteller Gabriel Macht selbst auf Instagram.

Die Anwaltsserie "Suits" erfreute sich bereits während der Original-Ausstrahlung auf dem USA Network großer Beliebtheit. Doch erst im vergangenen Jahr wurde das Programm auf dem Streamingdienst Netflix zu einem riesigen Erfolg. Das sorgte dafür, dass ein in Los Angeles angesiedelter Ableger mit dem Titel "Suits: L.A." von NBC zur Serie bestellt wurde – und für diesen kehrt jetzt mit Gabriel Macht (52) ein Hauptdarsteller von "Suits" zurück, wie das US-Branchenmagazin "Deadline" berichtet.

Fan-Liebling kehrt für Spin-off "Suits: L.A." zurück

Macht, der in allen 134 "Suits"-Episoden Fan-Liebling Harvey Specter verkörperte, übernimmt in "Suits: L.A." allerdings keine Hauptrolle, sondern wird in drei Episoden aus Staffel eins zu sehen sein. Der Star selbst bestätigte seine Rückkehr auf Instagram. Dort teilte er zur Titelmusik der Serie ein Video davon, wie er sich für seinen Auftritt in Schale wirft. Dazu schreibt er: "Wenn ein alter Freund Hilfe braucht, ist es an der Zeit, sich um die Dinge zu kümmern und sie richtigzustellen."

"Suits: L.A." handelt vom ehemaligen New Yorker Bundesstaatsanwalt Ted Black (Stephen Amell, 43), der nun in Los Angeles eine Anwaltskanzlei leitet. Diese befindet sich in einer Krise und um zu überleben, muss er eine Rolle annehmen, die er während seiner gesamten Karriere verachtet hat. Wie bereits in "Suits" zu erleben, sollen auch die neuen Anwälte des Spin-offs dabei munter Privat- und Berufsleben vermischen.

Ein Startdatum oder eine deutsche Heimat für "Suits: L.A." stehen gegenwärtig noch nicht fest. Zur Besetzung gehören neben Macht und Amell auch "The Walking Dead"-Star Josh McDermitt (46), die unter anderem aus "The First Purge" bekannte Darstellerin Lex Scott Davis (33) und Bryan Greenberg ("How to Make It in America", 46).