Beauty & Fashion Suki Waterhouse fühlt sich nackt am schönsten

Suki Waterhouse - Daisy Jones & The Six - Advance Screening - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.07.2023, 14:30 Uhr

Suki Waterhouse sprach darüber, dass sie sich nackt am schönsten fühle.

Die 31-jährige Schauspielerin und das Model, die mit 16 Jahren als Gesicht von Burberry bekannt wurde, ist berühmt für ihren Stil der 60er Jahre.

Doch obwohl die Prominente bereits über den Laufsteg von Luxus-Designern in verschiedenen Haute-Couture-Bereichen gelaufen ist, verriet Suki, dass sie sich am wohlsten fühlt, „wenn sie nichts anhat und in ihrer eigenen Haut steckt.“ In einem Gespräch mit ‚Harper’s Bazaar‘ erklärte Waterhouse: „Das klingt merkwürdig, aber es geht einfach darum, sich wohlzufühlen. Manchmal fühle ich mich am wohlsten, wenn ich meine Jogginghosen trage und echt in etwas im Haus vertieft bin. Einfach in seinem eigenen Raum zu sein, mit nichts anderem um einen herum und ohne den Druck, gut auszusehen. Vielleicht spiele ich Gitarre oder Klavier, wo man einfach bei sich sitzen kann und sein eigenes Gehirn durchforschen kann. Ich liebe diese Art der Einsamkeit.“ Suki, die den Look der 60er-Jahre durch das Annehmen eines französischen minimalistischen Stils hinter sich ließ, findet zudem, dass Mode nicht oberflächlich, sondern eine Form des Selbstausdrucks und ein Symbol der Freiheit sei.