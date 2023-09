Beauty & Fashion Suki Waterhouse: Keine Diät für die Karriere

Suki Waterhouse BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.09.2023, 14:00 Uhr

Suki Waterhouse wehrte sich gegen den Druck, sich zu ändern oder Gewicht zu verlieren, um als Model erfolgreich zu sein.

Die 31-Jährige hat über ihre Anfänge in der Modelbranche gesprochen – und enthüllt, dass jedem, der „anders“ war, gesagt wurde, er solle Änderungen vornehmen, um Jobs zu buchen. Suki aber bestand darauf, dass sie keine Zugeständnisse machen wollte.

In der Oktober-Ausgabe von ‚ELLE UK‘ erklärte sie: „Ich erinnere mich an den anfänglichen Druck, mich sehr zu verändern. Wenn du anders warst, dann hat man sich hingesetzt und dir gesagt, dass du keine Shows machen würdest. Ich habe nicht wirklich geglaubt: ‚Das ist die Wahrheit, ich muss so aussehen, um zu funktionieren.‘ Ich habe nicht geglaubt, dass ich die Hälfte meines Körpergewichts haben muss, um erfolgreich zu sein.“

Suki erklärte weiter, dass sie beschlossen habe, ihre „laute“ Persönlichkeit und ihren einzigartigen Sinn für Stil zu nutzen, um voranzukommen. Sie fügte hinzu: „Ich habe Stil als Ablenkung benutzt, damit die Leute meinen Körper nicht in seiner reinen Form betrachten. Und ich habe das Gefühl, dass es funktioniert hat. Ich war sehr laut damit und in vielen Fällen konnte ich mit einer Tapferkeit und einem Sinn für Stil hineingehen, der die Leute ablenkte.“ Suki arbeitete später mit Unternehmen wie Vogue, Tatler und Balenciaga zusammen und begann mit der Schauspielerei, aber seitdem hat sie den Laufsteg gegen das Aufnahmestudio getauscht, um es als Sängerin zu schaffen.