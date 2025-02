Free-TV und Stream Super Bowl am Sonntag: Hier sehen Fans das Sportspektakel live

Schaffen die Kansas City Chiefs den "Three-Peat"? (elm/spot)

SpotOn News | 09.02.2025, 14:30 Uhr

In den USA findet am Sonntag der Super Bowl LIX, also die 59. Ausgabe des Endspiels um die Krone im American Football, statt. So sind Fans live dabei.

Beim Super Bowl 2025 kommt es zum Wiedersehen zweier Spitzenteams. Die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles stehen sich erneut im Finale um die Meisterschaft der National Football League (NFL) gegenüber. Bereits 2023 trafen die beiden Teams aufeinander, damals mit dem besseren Ende für die Chiefs. Die Begegnung verspricht erneut ein spannendes Duell auf höchstem Niveau. So können die Fans live dabei sein.

Die Chiefs haben die Chance, als erstes Team in der Geschichte der NFL drei Titel in Folge zu gewinnen. Nach ihren Erfolgen in den vergangenen beiden Jahren könnte ihnen mit einem weiteren Triumph der sogenannte "Three-Peat" gelingen. Die Philadelphia Eagles hingegen sinnen auf Revanche und hoffen auf den zweiten Super-Bowl-Sieg der Franchise-Geschichte. Der letzte Erfolg des Teams aus Pennsylvania liegt sechs Jahre zurück.

Übertragung im Fernsehen und Livestream

Das Finale findet im Superdome in New Orleans statt. Kickoff ist in der Nacht von Sonntag auf Montag um 00:30 Uhr deutscher Zeit. In Deutschland wird der Super Bowl sowohl im Free-TV als auch von Streamingdiensten übertragen. RTL zeigt das Spiel live und beginnt mit der Berichterstattung um 23:15 Uhr. Neben Vorberichten und Expertenanalysen gibt es Impressionen direkt aus dem Stadion. Begleitet wird die Übertragung von Moderatorin Jana Wosnitza, Community-Host Mitja Lafere, Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld sowie den Experten Patrick Esume, Sebastian Vollmer und Björn Werner.

Zusätzlich bieten RTL+ und DAZN einen kostenpflichtigen Livestream an. Die Übertragung auf dem Sport-Streamingdienst beginnt um 23:45 Uhr. Moderator Florian Hauser, Kommentator Christoph Stadtler und Expertin Nadine Nurasyid führen durch die Sendung und begleiten das Spiel. Um den Super Bowl auf DAZN sehen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Die NFL-Übertragungen sind in den Paketen DAZN Unlimited und DAZN Super Sports enthalten. Wer den Super Bowl LIX in englischer Sprache sehen möchte, muss auf das ebenfalls kostenpflichtige Streamingangebot der NFL, den NFL Game Pass, zurückgreifen.