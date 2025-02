Sport-Event in der Nacht auf Montag Super-Bowl-Halbzeitshow: Kendrick Lamar hat „hart daran gearbeitet“

Kendrick Lamar ist beim Super Bowl 2025 der Star der Halbzeitshow. (wue/spot)

SpotOn News | 09.02.2025, 18:01 Uhr

Der Star der berühmten Halbzeitshow beim Super Bowl ist in diesem Jahr Kendrick Lamar. Sängerin SZA wird mit auf der Bühne stehen und deutet vor dem Auftritt an, wie viel Arbeit in die Show gesteckt wurde.

Im Finale um die Meisterschaft der National Football League (NFL) zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles steht nicht nur Sport im Vordergrund. Auch in der berühmten Halbzeitshow beim Super Bowl soll immer ein großes Spektakel geboten werden. Unzählige Megastars wie Michael Jackson (1958-2009), Beyoncé (43) und die Rolling Stones sind schon aufgetreten, in diesem Jahr ist Rapper Kendrick Lamar (37) an der Reihe. Mit ihm wird SZA (35) performen. Im Vorfeld des großen Sport-Events hat die Sängerin angedeutet, wie aufwendig die Show werden soll.

"Was ich sagen kann, ist, dass er wirklich hart daran gearbeitet hat"

Nachdem SZA kürzlich für ihr Lied "Saturn" mit einem Grammy ("Best R&B Song") ausgezeichnet wurde, wurde die Sängerin gefragt, ob sie etwas über die anstehende Halbzeitshow verraten könne. Es sei "König Kendricks Performance" und daher müsse der Rapper darüber sprechen, erklärte sie. Wie unter anderem das US-Magazin "People" berichtet, deutete sie jedoch an: "Was ich sagen kann, ist, dass er wirklich hart daran gearbeitet hat, und ich fühle mich sehr geehrt, ein Teil davon zu sein."

Zwar ist Lamar am 9. Februar – Kickoff in der Nacht auf Montag gegen 00:30 Uhr deutscher Zeit – im Caesars Superdome in New Orleans Headliner der Halbzeitshow, es ist aber nicht der erste Auftritt für ihn beim Super Bowl. 2022 stand er bereits mit anderen Hip-Hop-Größen in Inglewood auf der Bühne – mit Dr. Dre (59), Snoop Dogg (53), Eminem (52), Mary J. Blige (54), 50 Cent (49) und Anderson Paak (38). Dass SZA ihn in diesem Jahr unterstützen wird, wurde im Januar erstmals offiziell mitgeteilt. Nach dem Super Bowl geht es für die beiden auf "Grand National Tour" durch Nordamerika. Auftakt ist am 19. April in Minneapolis.