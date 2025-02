Botschaften und Samuel L. Jackson Super Bowl: So lief die Halbzeitshow von Kendrick Lamar

Kendrick Lamar während seiner Halbzeit-Show beim Super Bowl in New Orleans. (dr/spot)

SpotOn News | 10.02.2025, 06:46 Uhr

Die Halbzeitshow des Super Bowls 2025 bot einmal mehr einige Überraschungen: Rap-Superstar Kendrick Lamar wurde mehrfach von Hollywoodstar Samuel L. Jackson in der Rolle des Uncle Sam unterbrochen. Die Show entwickelte sich zu einem politischen Statement.

Der Rap-Superstar Kendrick Lamar (37) hat mit einer wortgewaltigen und politisch aufgeladenen Halbzeitshow beim diesjährigen Super Bowl für Aufsehen gesorgt – vor den Augen des US-Präsidenten Donald Trump (78). Während des Finales der NFL zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles im Caesars Superdome in New Orleans brachte der Künstler ein mehr als zehnminütiges Medley seiner größten Hits auf die Bühne – allerdings nicht ohne prominente und überraschende Unterbrechungen.

Video News

Immer wieder platzte Hollywoodstar Samuel L. Jackson (76) in der Rolle des Uncle Sam in die Performance. In typisch patriotischem Outfit kommentierte er Lamars Darbietung mit spitzen Bemerkungen und sorgte so für eine zusätzliche politische Dimension der Show.

Hochkarätige Unterstützung und teure Accessoires

Der Grammy-Preisträger Lamar präsentierte sich in einem auffälligen Outfit von Celine Homme by Hedi Slimane, bestehend aus Schlaghosen und einer Jacke mit "Gloria"-Schriftzug – eine Anspielung auf seinen gleichnamigen Song mit Sängerin SZA (35). Besonderes Highlight war eine 68.000 Dollar teure Diamantbrosche von Rahaminov an seiner Baseballkappe, wie das "People"-Magazin berichtet.

Unterstützt wurde Lamar auch live von R&B-Star SZA, die in einem komplett roten Outfit auftrat. Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgte der Auftritt von Tennis-Ikone Serena Williams (43) während seines Diss-Tracks "Not Like Us" in Richtung seines Rap-Rivalen Drake (38). Das Auftauchen von Williams ist als mutmaßlich zusätzlicher Seitenhieb gegen Drake zu lesen, der 2011 die ehemalige Nummer eins im Damen-Tennis datete. Auf der Setlist von Lamar standen außerdem auch Hits wie "Humble", "DNA", "Euphoria", "Man at the Garden" und viele mehr.

Politische Botschaft im Vordergrund

"Rap-Musik ist nach wie vor das einflussreichste Genre überhaupt. Und ich werde dort sein, um die Welt daran zu erinnern, warum", hatte Lamar bereits bei der Ankündigung seiner Show im September 2024 erklärt. Mit der Integration von Samuel L. Jackson als Uncle Sam unterstrich er diese Botschaft auf kreative Weise.

Die Show reiht sich ein in die Geschichte legendärer Super-Bowl-Auftritte. Der Auftritt beim größten Sportereignis des Jahres gilt als prestigeträchtigste Showbühne der USA. Mit über 100 Millionen Zuschauern allein in den Vereinigten Staaten hat sich die Halbzeitshow längst zu einem eigenständigen Kulturphänomen entwickelt.