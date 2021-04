Super lecker & schnell: Zimtschnecken in nur 5 Minuten selber machen!

23.04.2021 14:14 Uhr

Wer kennt das nicht: Man hat Lust auf Zimtschnecken, will dafür aber nicht stundenlang in der Küche stehen - und das muss man mit diesem Rezept auch nicht mehr! Wir verraten, wie man die süßen Schnecken in nur fünf Minuten nachmachen kann.

Egal ob vom Bäcker nebenan oder aufwendig selbst gemacht: Zimtschnecken sind momentan der totale Renner! Wir haben uns allerdings gefragt, ob das nicht schneller geht, wenn einen die Lust auf was Süßes mal wieder überkommt…

Leckere Zimtschnecken in nur fünf Minuten

Kann man Zimtschnecken ganz einfach selber machen und das in nur fünf Minuten? Ja, auf jeden Fall! Alles was du dafür brauchst sind nur wenige Zutaten, eine Tasse und eine Mikrowelle – und schon kann’s losgehen!

Das genaue Rezept für die schnellen und unfassbar leckeren Zimtschnecken zeigen wir im Video.