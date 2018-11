„Super Mario“: Animationsfilm in Planung

Mittwoch, 7. November 2018 22:35 Uhr

Aktuell befindet sich eine weitere „Super Mario„-Verfilmung in Produktion. Es soll sich allerdings um einen Animationsfilm handeln.

Involviert in die Neuauflage der Videospiel-Verfilmung sind Chris Meledandri („Ich, einfach unverbesserlich„) sowie „Mario“-Erfinder und Nintendo-Ikone Shigeru Miyamoto. Bereits 1983 hatte es eine Realverfilmung des Games gegeben, die jedoch bei Fans und Kritikern abschmierte – damals war Miyamoto nicht beteiligt gewesen.

Meledandri sagte dem Branchenmagazin „Variety“ dazu: „Ich freue mich, dass die Umsetzung beim ersten Mal nicht gut war. Ich denke, das ist aufregender und wertvoller, als einfach nur die Neufassung eines Films zu drehen, der ohnehin schon super gemacht war.“ Miyamoto soll bei dem Reboot „an vorderster Front und im Mittelpunkt“ stehen. Das Projekt genieße beim renomierten Produktionsstudio „Illumination“ (‚Die Minions‘) hohe Priorität und könnte schon 2022 in die Kinos kommen.

Eine anspruchsvolle Aufgabe

Meledandri weiter: „Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Die Herausforderung besteht darin, das flache Design der Vorlage zu nehmen und eine Tiefenwirkung zu erzielen, die nicht dem zuwiderläuft, was Generationen von Fans an Mario lieben. Nichtsdestotrotz muss es zur Bildwelt und in eine Struktur von drei Akten passen“ (CI)