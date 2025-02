Stars Supermodel Winnie Harlow verkündet Verlobung mit Kyle Kuzma

Bang Showbiz | 19.02.2025, 09:00 Uhr

Die Laufsteg-Beauty wurde von ihrem Partner an Bord ihres Flugzeugs überrascht.

Winnie Harlow hat sich mit dem NBA-Star Kyle Kuzma verlobt.

Das 30-jährige Model und der Milwaukee Bucks-Spieler haben ihre Verlobung mit einem gemeinsamen Post auf Instagram bestätigt. Das verliebte Paar teilte eine Reihe von Fotos, auf denen es sich an Bord eines Flugzeugs umarmt und küsst. Außerdem veröffentlichte Winnie Bilder ihres funkelnden Verlobungsrings.

Den Heiratsantrag machte der 29-Jährige seiner Liebsten während eines Urlaubs auf den Turks- und Caicosinseln. Winnie hatte den Antrag jedoch nicht kommen sehen – selbst nachdem Kyle ihre Flugzeugkabine mit Rosen, Luftballons, Schokolade und Champagner gefüllt hatte. Das Model verrät im Gespräch mit dem ‚Vogue‘-Magazin: „Ich hatte immer noch keine Ahnung, was das ist. Ich dachte nur: ‚Das ist so süß für den Valentinstag, oh mein Gott!'“

Winnie gesteht, dass ihr der Gedanke an eine Verlobung kurz durch den Kopf ging – aber sie habe die Idee schnell wieder verworfen. „Für den Bruchteil einer Sekunde dachte ich: ‚Das wäre so süß, wenn das eine Verlobung wäre.‘ Aber ich bin auch nicht die Art von Mensch, die raten oder eine Überraschung verderben will. Es war also nur ein flüchtiger Gedanke in meinem Kopf“, erklärt sie.

Kyle las Winnie ein Gedicht vor, und die letzte Zeile lautete: „Willst du meine Frau werden?“ Anschließend überreichte er ihr einen 8,5-karätigen Verlobungsring im Ovalschliff. Der Basketballspieler hatte eigenen Aussagen zufolge Monate damit verbracht, das Schmuckstück zu entwerfen und die Verlobung vorzubereiten.

„Ich habe sie nie wirklich gefragt, welche Art von Ring sie mag oder so. Ich wollte einfach nur ein Bild von dem zeichnen, was meiner Meinung nach zu ihr passte – etwas, das elegant, aber auch sehr zeitlos und einfach ist“, erzählt er.