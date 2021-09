Superstar Ed Sheeran performt bei den MTV VMAs 2021

Ende Oktober veröffentlicht Ed Sheeran ein neues Album. (ncz/spot)

11.09.2021 10:12 Uhr

Die MTV VMAs 2021 finden am Sonntag in New York City statt. Das Line-up der Show kann sich sehen lassen: Auch Ed Sheeran soll seine neue Single "Shivers" zum Besten geben.

Bei den MTV Video Music Awards 2021 wird am Sonntag (12. September, ab 00:30 Uhr MESZ) in New York City wieder die begehrte Moonperson verliehen. Das Line-up der Show kann sich sehen lassen: Camila Cabello (24), Doja Cat (25), Lil Nas X (22), Justin Bieber (27) und viele weitere Popstars stehen an diesem Abend auf der Bühne. Für Bieber wird es der erste VMA-Auftritt seit 2015 sein.

Und noch einer wird nach vier Jahren Pause zurück auf die VMA-Stage kehren, wie MTV wenige Tage vor der Show bestätigte: Ed Sheeran (30).

Neues Album erscheint im Oktober

Der Brite wird seine neue Single „Shivers“ performen, die er erst am Donnerstagabend (9. September) veröffentlichte. Die Single ist Teil seines neuen Studioalbums „Visiting Hours“, das am 29. Oktober auf den Markt kommen soll.

Sheeran ist bei den diesjährigen VMAs für drei Preise nominiert: „Video des Jahres“, „Beste Art Direction“ und „Beste Choreografie“.